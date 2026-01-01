Installeer Bazarr met één klik installatie.
Geautomatiseerde ondertitelbeheerpartner voor Sonarr en Radarr die ondertitels downloadt en upgradet in je mediabibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor Bazarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bazarr kunt bouwen
Bazarr is een aanvullende applicatie voor Sonarr en Radarr die de volledige ondertitelworkflow voor je mediabibliotheek automatiseert. Het monitort je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert automatisch ondertitels in je voorkeurstalen via meer dan 20 providers, waaronder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed en Podnapisi. Wanneer betere ondertitelversies beschikbaar komen, upgrade Bazarr ze automatisch — handmatig zoeken is niet nodig.
Bazarr draaien op een dedicated VPS zorgt voor de consistente uptime en het betrouwbare openbare IP-adres dat nodig is voor ononderbroken toegang tot providers — thuisnetwerken met dynamische IP's kunnen na verloop van tijd door ondertitelproviders worden geblokkeerd. Gecombineerd met tools voor ondertitelsynchronisatie die timingverschillen corrigeren en ondersteuning voor SDH-tracks voor slechthorenden, levert Bazarr volledige ondertiteldekking voor elk mediabestand in je bibliotheek.
Key features van Bazarr
Sonarr en Radarr integratie
Bazarr maakt rechtstreeks verbinding met je bestaande arr-setup en haalt automatisch ondertitels op voor elke film of aflevering zodra deze aan je bibliotheek wordt toegevoegd.
20+ ondertitelaanbieders
Doorzoek OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi en nog veel meer tegelijkertijd om de kans te vergroten op het vinden van nauwkeurige ondertitels in uw taal.
Automatische kwaliteitsupgrades
Wanneer een betere ondertitelversie wordt uitgebracht voor inhoud die al in uw bibliotheek staat, vervangt Bazarr het bestaande bestand automatisch zonder enige handmatige tussenkomst.
Ondertitelsynchronisatie
Ingebouwde synchronisatietools passen de ondertiteltiming aan om overeen te komen met audiotracks, waardoor de meest voorkomende reden wordt verholpen waarom ondertitels niet synchroon lopen, zelfs wanneer ze van gerenommeerde bronnen zijn gedownload.
Ondersteuning voor slechthorenden
Geef de voorkeur aan SDH- of CC-tracks voor toegankelijkheid — Bazarr kan ondertitels voor slechthorenden prioriteren bij alle providers voor elk item in uw bibliotheek.
Waarom zou je Bazarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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