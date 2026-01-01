Bazarr is een aanvullende applicatie voor Sonarr en Radarr die de volledige ondertitelworkflow voor je mediabibliotheek automatiseert. Het monitort je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert automatisch ondertitels in je voorkeurstalen via meer dan 20 providers, waaronder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed en Podnapisi. Wanneer betere ondertitelversies beschikbaar komen, upgrade Bazarr ze automatisch — handmatig zoeken is niet nodig.

Bazarr draaien op een dedicated VPS zorgt voor de consistente uptime en het betrouwbare openbare IP-adres dat nodig is voor ononderbroken toegang tot providers — thuisnetwerken met dynamische IP's kunnen na verloop van tijd door ondertitelproviders worden geblokkeerd. Gecombineerd met tools voor ondertitelsynchronisatie die timingverschillen corrigeren en ondersteuning voor SDH-tracks voor slechthorenden, levert Bazarr volledige ondertiteldekking voor elk mediabestand in je bibliotheek.