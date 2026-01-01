Implementeer FreshRSS met een installatie met één klik.
Lichtgewicht zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren van al je favoriete websites en nieuwsbronnen op één plek.
Kies een VPS-abonnement voor FreshRSS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreshRSS kunt bouwen
FreshRSS is een gratis, zelfgehoste RSS- en Atom-feedaggregator die al je informatiebronnen samenbrengt in één snelle leesinterface. Het is gebouwd met PHP, vereist minimale systeembronnen en ondersteunt implementaties voor meerdere gebruikers, uitgebreide sneltoetsen, geavanceerde filtering en het ophalen van volledige artikelinhoud — zodat je nooit elke bron afzonderlijk hoeft te bezoeken. Het mobiel-responsieve ontwerp en de API-compatibiliteit met lezers van derden zoals Reeder en NetNewsWire maken het een complete vervanging voor stopgezette diensten zoals Google Reader.
FreshRSS zelf hosten op je VPS betekent 24/7 feedupdates, ongeacht je lokale internetverbinding, volledige privacy over je leesgewoonten en geen algoritme dat bepaalt wat je ziet. Je zorgvuldig samengestelde abonnementen en leesgeschiedenis blijven bewaard in persistente opslag, veilig bij containerupdates.
Key features van FreshRSS
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak afzonderlijke accounts aan met individuele abonnementen en leesvoorkeuren, wat het geschikt maakt voor gezinnen en teams.
Geavanceerd filteren
Filter artikelen op trefwoorden, auteurs of aangepaste regels en zoek door alle feeds om direct inhoud te vinden.
API's voor externe lezers
Compatibel met de Fever en Google Reader API's, zodat populaire mobiele apps zoals Reeder en Unread kunnen synchroniseren met uw instantie.
Volledig artikel ophalen
Haal de volledige artikelinhoud op voor feeds die alleen samenvattingen publiceren, zodat alles leesbaar blijft binnen één interface.
OPML Import & Export
Migreer uw abonnementen van elke feedlezer met behulp van standaard OPML-bestanden, zonder handmatige herinvoer.
Waarom zou je FreshRSS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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