Meilisearch is een razendsnelle, open-source zoekmachine, geschreven in Rust, die in minder dan 50 ms relevante resultaten levert. Het beschikt over ingebouwde fouttolerantie, gefacetteerde filtering en aanpasbare rangschikking, allemaal toegankelijk via een eenvoudige REST API. Het werkt direct na installatie met slimme standaardinstellingen, waardoor het eenvoudig is om krachtige zoekfunctionaliteit toe te voegen aan e-commercewinkels, documentatiesites en SaaS-applicaties.

Meilisearch hosten op je eigen VPS geeft je toegewezen CPU en geheugen voor consistente prestaties van minder dan 50 ms onder belasting, onbeperkte documentindexering tegen een vaste kostprijs, en volledige controle over beveiliging en configuratie zonder afhankelijk te zijn van een beheerde zoekservice.