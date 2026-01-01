Meilisearch implementeren met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source zoekmachine gebouwd in Rust die fouttolerante resultaten levert in minder dan 50 milliseconden.
Kies een VPS-abonnement voor Meilisearch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Meilisearch kunt bouwen
Meilisearch is een razendsnelle, open-source zoekmachine, geschreven in Rust, die in minder dan 50 ms relevante resultaten levert. Het beschikt over ingebouwde fouttolerantie, gefacetteerde filtering en aanpasbare rangschikking, allemaal toegankelijk via een eenvoudige REST API. Het werkt direct na installatie met slimme standaardinstellingen, waardoor het eenvoudig is om krachtige zoekfunctionaliteit toe te voegen aan e-commercewinkels, documentatiesites en SaaS-applicaties.
Meilisearch hosten op je eigen VPS geeft je toegewezen CPU en geheugen voor consistente prestaties van minder dan 50 ms onder belasting, onbeperkte documentindexering tegen een vaste kostprijs, en volledige controle over beveiliging en configuratie zonder afhankelijk te zijn van een beheerde zoekservice.
Key features van Meilisearch
Resultaten onder 50 ms
Op Rust gebaseerde engine levert zoekresultaten in minder dan 50 milliseconden, zelfs over miljoenen documenten.
Ingebouwde tikfouttolerantie
Gebruikers vinden wat ze nodig hebben, zelfs bij spelfouten â€” geen configuratie vereist om slimme typefoutcorrectie te activeren.
Gefacetteerd filteren
Krachtige filters en facetten laten gebruikers zoekresultaten verfijnen op categorie, prijs, tag of elk aangepast attribuut.
Eenvoudige REST API
Uitgebreide SDK's voor JavaScript, Python, PHP, Go en meer maken integratie eenvoudig voor elke stack.
Realtime indexering
Documenten zijn onmiddellijk doorzoekbaar nadat ze zijn toegevoegd, zonder herbouwvertragingen of handmatige indexverversingen.
Waarom zou je Meilisearch op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.