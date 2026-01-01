Icinga 2 is de moderne opvolger van Nagios, herschreven in C++ voor prestaties en gebouwd rond een krachtige configuratie-DSL, native REST API en pluggable feature modules. Het controleert de beschikbaarheid van hosts, services, netwerkapparaten en applicaties, berekent statusovergangen en uitvaltijden, en activeert meldingen wanneer er iets misgaat — allemaal ondersteund door de duizenden bestaande Nagios-compatibele plugins.

Deze template bundelt Icinga 2 met Icinga DB, een door Redis ondersteunde synchronisatiedaemon, en Icinga Web 2 zodat u direct een complete monitoringstack met een modern dashboard krijgt. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt elke waarschuwing, meting en hostinventaris op infrastructuur die u beheert, zonder prijs per host of vendor lock-in.