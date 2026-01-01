Implementeer Icinga 2 met één-klik installatie.
Open-source monitoringplatform voor hosts, services en statistieken met een krachtige DSL en REST API.
Kies een VPS-abonnement voor Icinga 2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Icinga 2 kunt bouwen
Icinga 2 is de moderne opvolger van Nagios, herschreven in C++ voor prestaties en gebouwd rond een krachtige configuratie-DSL, native REST API en pluggable feature modules. Het controleert de beschikbaarheid van hosts, services, netwerkapparaten en applicaties, berekent statusovergangen en uitvaltijden, en activeert meldingen wanneer er iets misgaat — allemaal ondersteund door de duizenden bestaande Nagios-compatibele plugins.
Deze template bundelt Icinga 2 met Icinga DB, een door Redis ondersteunde synchronisatiedaemon, en Icinga Web 2 zodat u direct een complete monitoringstack met een modern dashboard krijgt. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt elke waarschuwing, meting en hostinventaris op infrastructuur die u beheert, zonder prijs per host of vendor lock-in.
Key features van Icinga 2
Nagios plugin-compatibel
Hergebruikt het hele Nagios plugin-ecosysteem, zodat bestaande controlescripts voor HTTP, SMTP, schijf, CPU, databases en certificaten zonder wijzigingen werken.
Modern webdashboard
Icinga Web 2 met de Icinga DB-module biedt een snelle lijst-, filter- en detail-UI met donkere modus, bulkbevestiging en modale planning voor uitvaltijden.
Krachtige config DSL
Met regels, sjablonen en hostgroepen kunt u monitoring voor honderden hosts definiëren in een paar regels, in plaats van per-host blokken te herhalen.
REST API en events
Volledige REST API voor hosts, services, uitvaltijden, opmerkingen en bevestigingen stuurt automatisering, dashboards en ChatOps-integraties aan.
Icinga DB streamingsynchronisatie
Een door Redis ondersteunde synchronisatiedaemon streamt elk controleresultaat en elke statuswijziging naar MariaDB, zodat de web-UI altijd de live status weergeeft met minimale vertraging.
Gedistribueerde monitoring
De mastercontainer kan later satelliet- en agentzones accepteren, waardoor u kunt schalen naar meerdere datacenters vanuit dezelfde configuratieboom.
Waarom zou je Icinga 2 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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