Implementeer Saltcorn met een één-klik installatie.
Open-source no-code applicatiebouwer voor het maken van database-gestuurde web- en mobiele apps zonder backend-code te schrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Saltcorn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Saltcorn kunt bouwen
Saltcorn is een open-source no-code platform voor het visueel bouwen van database-gestuurde web- en mobiele applicaties. Definieer tabellen, configureer uitgebreide veldtypen, ontwerp lay-outs in een drag-and-drop builder, koppel acties en workflows, en Saltcorn regelt de backend, authenticatie, REST API en rendering — zonder dat er 'glue code' nodig is.
Door Saltcorn zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, interne records en geüploade bestanden binnen je eigen infrastructuur, in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert zelf de retentie, integraties, plugin-installaties en toegangsrollen, en je vermijdt prijzen per gebruiker naarmate je team of publiek groeit. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL en persistente volumes voor zowel de database als de geüploade bestanden.
Key features van Saltcorn
Visuele lay-outbouwer
Ontwerp lijst-, bewerk- en detailweergaven met een drag-and-drop builder, aangedreven door Craft.js, en combineer velden, acties en ingebedde componenten zonder sjablooncode.
Relationele tabellen
Modelleer uw gegevens met getypeerde kolommen, referentiesleutels, berekende velden en beperkingen in een echt door PostgreSQL ondersteund schema, in plaats van een platte spreadsheet.
Plugin-ecosysteem
Installeer community-plugins voor nieuwe veldtypen, thema's, integraties, authenticatieproviders en externe gegevensbronnen rechtstreeks vanuit de beheer-UI.
Workflows en acties
Activeer server-side acties, geplande taken, webhooks en Blockly-gebaseerde workflows wanneer records wijzigen om bedrijfslogica te automatiseren zonder aangepaste services.
Op rollen gebaseerde toegang
Definieer gebruikersrollen en machtigingen per weergave, zodat interne beheerders, klantaccounts en openbare bezoekers elk precies de gegevens zien die ze zouden moeten zien.
Mobiel en offline
Genereer op Capacitor gebaseerde mobiele apps vanuit uw Saltcorn-schema en -weergaven, met offline gegevenssynchronisatie terug naar de centrale PostgreSQL-opslag.
Waarom zou je Saltcorn op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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