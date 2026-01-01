Saltcorn is een open-source no-code platform voor het visueel bouwen van database-gestuurde web- en mobiele applicaties. Definieer tabellen, configureer uitgebreide veldtypen, ontwerp lay-outs in een drag-and-drop builder, koppel acties en workflows, en Saltcorn regelt de backend, authenticatie, REST API en rendering — zonder dat er 'glue code' nodig is.

Door Saltcorn zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, interne records en geüploade bestanden binnen je eigen infrastructuur, in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert zelf de retentie, integraties, plugin-installaties en toegangsrollen, en je vermijdt prijzen per gebruiker naarmate je team of publiek groeit. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL en persistente volumes voor zowel de database als de geüploade bestanden.