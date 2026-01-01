Installeer Scada-LTS met één-klik installatie.
Open-source web SCADA-systeem voor industriële monitoring, dashboards, alarmen en protocolgebaseerde apparaatbesturing.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scada-LTS kunt bouwen
Scada-LTS is een Java-gebaseerd, web-native SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systeem, ontworpen voor ingenieurs die industriële apparatuur moeten bewaken en besturen vanuit een browser. Voortgekomen uit de bewezen Mango Automation codebase, wordt het geleverd met een grafische weergave-editor, historische gegevensregistratie, alarmbeheer, scripting en ingebouwde drivers voor Modbus, SNMP, OPC en andere industriële protocollen — zonder propriëtaire licenties of kosten per tag.
Door Scada-LTS zelf te hosten op je eigen VPS blijven procesgegevens, apparaatreferenties en operatoractiviteit volledig binnen je infrastructuur, terwijl dashboards toegankelijk worden gemaakt voor veldteams via standaard HTTPS, zonder PLC's bloot te stellen aan het openbare internet.
Key features van Scada-LTS
Multi-protocol stuurprogramma's
Native Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- en SQL-gegevensbronnen maken verbinding met PLC's, sensoren en bestaande systemen zonder gateways van derden.
Editor voor grafische weergaven
Drag-and-drop weergavebouwer stelt ingenieurs in staat om live mimic-diagrammen, meters en trendgrafieken direct in de browser samen te stellen.
Alarmen en gebeurtenishandlers
Configureerbare alarmniveaus met e-mail, scripting en setpoint-acties zetten afwijkingen om in geautomatiseerde reacties in de hele fabriek.
Historische gegevensregistratie
Elk datapunt is voorzien van een tijdstempel en wordt opgeslagen in MySQL, wat langetermijntrendanalyse, rapporten en wettelijke audit trails mogelijk maakt.
Scripting en metapunten
Op JavaScript gebaseerde metapunten en gebeurtenishandlers berekenen afgeleide waarden, KPI's en aangepaste logica zonder externe services.
Web-native architectuur
Draait in Apache Tomcat met een volledig browsergebaseerde gebruikersinterface, zodat operators dashboards kunnen openen vanaf elk apparaat in het netwerk.
Waarom zou je Scada-LTS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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