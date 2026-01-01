Scada-LTS is een Java-gebaseerd, web-native SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systeem, ontworpen voor ingenieurs die industriële apparatuur moeten bewaken en besturen vanuit een browser. Voortgekomen uit de bewezen Mango Automation codebase, wordt het geleverd met een grafische weergave-editor, historische gegevensregistratie, alarmbeheer, scripting en ingebouwde drivers voor Modbus, SNMP, OPC en andere industriële protocollen — zonder propriëtaire licenties of kosten per tag.

Door Scada-LTS zelf te hosten op je eigen VPS blijven procesgegevens, apparaatreferenties en operatoractiviteit volledig binnen je infrastructuur, terwijl dashboards toegankelijk worden gemaakt voor veldteams via standaard HTTPS, zonder PLC's bloot te stellen aan het openbare internet.