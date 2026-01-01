Implementeer Grafana Tempo met één-klik installatie.
Open source gedistribueerde tracing-backend compatibel met OpenTelemetry, Jaeger en Zipkin, met ingebouwde Grafana-visualisatie.
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Wat je met Grafana Tempo kunt bouwen
Grafana Tempo is een gedistribueerde tracing-backend op grote schaal, ontworpen om traces van OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin en andere bronnen op te nemen zonder complexe infrastructuur te vereisen. In tegenstelling tot trace-opslagsystemen die afhankelijk zijn van Elasticsearch of Cassandra, slaat Tempo tracegegevens op in objectopslag, waardoor het kostenefficiënt is op schaal. Het integreert native met Grafana om engineers direct van een Prometheus-metriek of een Loki-logregel naar de corresponderende trace te laten springen.
Deze template bundelt Tempo met Grafana Alloy als de OpenTelemetry-collector, Prometheus voor metrieken en Grafana als de visualisatielaag — waardoor u een zelfstandige gedistribueerde tracing-stack krijgt die u volledig bezit en beheert op uw VPS.
Key features van Grafana Tempo
OpenTelemetry Oorspronkelijk
Accepteert traces via OTLP gRPC- en HTTP-, Jaeger- en Zipkin-protocollen, zodat elke geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder leverancierspecifieke SDK's.
Statistieken van Traces
Genereert automatisch RED-metrics (snelheid, fouten, duur) uit span-gegevens via de metrics-generator, waarbij Prometheus wordt gevuld met inzichten op serviceniveau zonder extra instrumentatie.
Grafana-integratie
Met de vooraf geconfigureerde Grafana-gegevensbron kunt u met één klik van elke metrische of logregel naar de gecorreleerde trace springen, waardoor de analyse van de hoofdoorzaak wordt versneld.
TraceQL-querytaal
Een speciaal ontwikkelde querytaal stelt u in staat om traces te filteren en te aggregeren op basis van service, duur, foutstatus en span-attributen met een precisie die ad-hoc zoeken niet kan evenaren.
Kostenefficiënte opslag
Slaat traceergegevens op de lokale schijf op zonder Elasticsearch of Cassandra te vereisen, waardoor de infrastructuur eenvoudig blijft en de operationele kosten voorspelbaar zijn.
Dienstgraafvisualisatie
Leidt serviceafhankelijkheidskaarten af uit traceergegevens en rendert deze in Grafana, waardoor teams een altijd actueel overzicht krijgen van inter-servicecommunicatie en latentie.
Waarom zou je Grafana Tempo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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