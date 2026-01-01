Grafana Tempo is een gedistribueerde tracing-backend op grote schaal, ontworpen om traces van OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin en andere bronnen op te nemen zonder complexe infrastructuur te vereisen. In tegenstelling tot trace-opslagsystemen die afhankelijk zijn van Elasticsearch of Cassandra, slaat Tempo tracegegevens op in objectopslag, waardoor het kostenefficiënt is op schaal. Het integreert native met Grafana om engineers direct van een Prometheus-metriek of een Loki-logregel naar de corresponderende trace te laten springen.

Deze template bundelt Tempo met Grafana Alloy als de OpenTelemetry-collector, Prometheus voor metrieken en Grafana als de visualisatielaag — waardoor u een zelfstandige gedistribueerde tracing-stack krijgt die u volledig bezit en beheert op uw VPS.