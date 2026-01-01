Baserow installeren met één klik.
Open-source no-code database en Airtable-alternatief voor het bouwen van collaboratieve spreadsheets, workflows en interne tools.
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Wat je met Baserow kunt bouwen
Baserow is een open-source no-code platform dat teams in staat stelt om collaboratieve databases, interne tools en geautomatiseerde workflows te bouwen via een vertrouwde spreadsheet-interface — geen SQL, geen infrastructuurconfiguratie en geen prijs per record. Tabellen, uitgebreide veldtypes, weergaven, formulieren en een REST API maken het een praktisch Airtable-alternatief voor product-, operations-, marketing- en engineeringteams.
Door Baserow zelf te hosten op uw eigen VPS blijven klantgegevens, projecttrackers, CRM-data en formulierreacties binnen uw infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. U beheert opslaglimieten, retentie, integraties en toegang — en u vermijdt kosten per gebruiker die meegroeien met de teamgrootte naarmate uw gebruik toeneemt.
Key features van Baserow
Rekenblad-gebruikersinterface
Bewerk gegevens via een bekende rasterinterface met sorteren, filteren, groeperen en inline celbewerking die aanvoelt als Excel of Google Spreadsheets.
Rijke veldtypen
Combineer tekst, getallen, datums, enkelvoudige en meervoudige selectie, formules, bestandsbijlagen, koppelingen tussen tabellen en opzoekvelden in één schema.
Meerdere weergaven
Visualiseer dezelfde tabel als een raster, kanbanbord, kalender, galerij of formulier om verschillende teamworkflows te ondersteunen zonder gegevens te dupliceren.
Formulieren en delen
Publiceer openbare formulieren die rechtstreeks naar uw tabellen schrijven en deel alleen-lezen of bewerkbare weergaven met medewerkers buiten uw werkruimte.
REST API en webhooks
Elke tabel biedt een getypte REST API en webhook-triggers, waardoor u Baserow kunt integreren met aangepaste apps, automatiseringen en BI-tools.
Waarom zou je Baserow op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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