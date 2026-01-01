Baserow is een open-source no-code platform dat teams in staat stelt om collaboratieve databases, interne tools en geautomatiseerde workflows te bouwen via een vertrouwde spreadsheet-interface — geen SQL, geen infrastructuurconfiguratie en geen prijs per record. Tabellen, uitgebreide veldtypes, weergaven, formulieren en een REST API maken het een praktisch Airtable-alternatief voor product-, operations-, marketing- en engineeringteams.

Door Baserow zelf te hosten op uw eigen VPS blijven klantgegevens, projecttrackers, CRM-data en formulierreacties binnen uw infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. U beheert opslaglimieten, retentie, integraties en toegang — en u vermijdt kosten per gebruiker die meegroeien met de teamgrootte naarmate uw gebruik toeneemt.