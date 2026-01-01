Implementeer eKuiper met één-klik installatie.
Lichtgewicht SQL- en regelsengine voor real-time streamanalyse van IoT-gegevens aan de rand.
Kies een VPS-abonnement voor eKuiper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eKuiper kunt bouwen
LF Edge eKuiper is een project van Linux Foundation Edge dat real-time streamverwerking en regelgebaseerde analyses naar edge-apparaten met beperkte middelen brengt. Met een kleine voetafdruk van ongeveer 10 MB neemt het gegevens op van MQTT-brokers, HTTP-eindpunten, Kafka, bestandsbronnen en tientallen andere protocollen, en transformeert deze vervolgens direct met behulp van bekende SQL-syntaxis of een visuele drag-and-drop regel-editor.
Door eKuiper zelf te hosten op uw eigen VPS, krijgt u de volledige IoT-analysepijplijn onder controle — sensorgegevens, bedrijfsregels en machine learning-inferentie blijven op uw eigen infrastructuur, zonder cloudkosten per bericht en zonder afhankelijkheid van derden. Deze sjabloon bundelt de eKuiper-engine met de officiële webgebaseerde manager-UI voor visuele stream- en regelcreatie.
Key features van eKuiper
SQL-stroomverwerking
Filteren, aggregeren, samenvoegen en transformeren van real-time IoT-streams met behulp van ANSI SQL-syntaxis in plaats van aangepaste Go- of Java-code te schrijven.
Visuele regelbeheerder
Gebundelde webconsole stelt u in staat om streams, regels en datapijplijnen te bouwen via een drag-and-drop grafische editor, zonder configuratiebestanden aan te raken.
MQTT en Kafka native
Eersteklas connectors voor MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis en InfluxDB maken het aansluiten van industriële sensoren en message brokers eenvoudig.
ML-inferentie aan de rand
Sluit TensorFlow Lite- en ONNX-modellen rechtstreeks in SQL-query's in om anomaliedetectie en classificatie uit te voeren op streaming sensorgegevens.
Minieme edge-voetafdruk
De engine draait in ongeveer 10 MB geheugen, dus hij kan comfortabel worden geïmplementeerd op lichtgewicht VPS-abonnementen naast andere applicaties.
Plugin-uitbreidbaarheid
Breid eKuiper uit met aangepaste Go-, Python- of draagbare plugins om bedrijfseigen bronnen, sinks en SQL-functies toe te voegen, afgestemd op uw workload.
Waarom zou je eKuiper op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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