LF Edge eKuiper is een project van Linux Foundation Edge dat real-time streamverwerking en regelgebaseerde analyses naar edge-apparaten met beperkte middelen brengt. Met een kleine voetafdruk van ongeveer 10 MB neemt het gegevens op van MQTT-brokers, HTTP-eindpunten, Kafka, bestandsbronnen en tientallen andere protocollen, en transformeert deze vervolgens direct met behulp van bekende SQL-syntaxis of een visuele drag-and-drop regel-editor.

Door eKuiper zelf te hosten op uw eigen VPS, krijgt u de volledige IoT-analysepijplijn onder controle — sensorgegevens, bedrijfsregels en machine learning-inferentie blijven op uw eigen infrastructuur, zonder cloudkosten per bericht en zonder afhankelijkheid van derden. Deze sjabloon bundelt de eKuiper-engine met de officiële webgebaseerde manager-UI voor visuele stream- en regelcreatie.