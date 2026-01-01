Installeer Notifuse met één klik installatie.
Zelfgehost e-mailplatform voor marketingcampagnes en transactionele e-mails met levering via meerdere providers.
Kies een VPS-abonnement voor Notifuse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Notifuse kunt bouwen
Notifuse is een open-source, zelfgehost e-mailplatform dat marketingcampagnes en transactionele e-maillevering samenbrengt in één enkel systeem. In tegenstelling tot abonnementsdiensten zoals Mailchimp of Brevo, draait Notifuse op je eigen server, waardoor je geen kosten per e-mail hebt en je abonnegegevens volledig privé en onder jouw controle blijven.
Het platform ondersteunt meerdere e-mailproviders, waaronder Amazon SES, Mailgun en Postmark, zodat je berichten kunt routeren via de backend die het beste past bij jouw kosten- en afleverbaarheidsvereisten. Een drag-and-drop campagne-editor, doelgroepsegmentatie, open- en kliktracking, en een REST API voor programmatische transactionele e-mails bieden zowel marketeers als ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben vanuit één zelfgehoste implementatie.
Key features van Notifuse
Campagne-editor
Bouw e-mailcampagnes met een visuele drag-and-drop editor, inclusief A/B-testen, planning en realtime voorvertoning.
Transactionele e-mail API
Verzend gebeurtenisgestuurde e-mails programmatisch via REST API met Liquid-templating voor dynamische gepersonaliseerde inhoud.
Levering door meerdere providers
E-mails routeren via Amazon SES, Mailgun, Postmark of een willekeurige SMTP-provider zonder uw sjablonen of workflows te wijzigen.
Abonnee segmentatie
Richt campagnes op specifieke doelgroepsegmenten op basis van abonneekenmerken en eerdere betrokkenheidsgeschiedenis.
Open- en kliktracking
Meet campagneprestaties met gedetailleerde openingspercentages, klikregistratie en leveringsanalyses die zijn geïntegreerd in het dashboard.
Waarom zou je Notifuse op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.