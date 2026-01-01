Notifuse is een open-source, zelfgehost e-mailplatform dat marketingcampagnes en transactionele e-maillevering samenbrengt in één enkel systeem. In tegenstelling tot abonnementsdiensten zoals Mailchimp of Brevo, draait Notifuse op je eigen server, waardoor je geen kosten per e-mail hebt en je abonnegegevens volledig privé en onder jouw controle blijven.

Het platform ondersteunt meerdere e-mailproviders, waaronder Amazon SES, Mailgun en Postmark, zodat je berichten kunt routeren via de backend die het beste past bij jouw kosten- en afleverbaarheidsvereisten. Een drag-and-drop campagne-editor, doelgroepsegmentatie, open- en kliktracking, en een REST API voor programmatische transactionele e-mails bieden zowel marketeers als ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben vanuit één zelfgehoste implementatie.