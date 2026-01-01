MySQL is de meest gebruikte open-source relationele database ter wereld, vertrouwd als de datalaag achter talloze websites, SaaS-producten en zakelijke applicaties. Het combineert volledige ACID-conformiteit via de InnoDB-opslagengine met bewezen replicatie, een volwassen SQL-dialect en brede driverondersteuning voor elke belangrijke programmeertaal, zodat de apps en frameworks die je al gebruikt er zonder problemen mee kunnen verbinden.

MySQL draaien op je eigen VPS geeft je dedicated CPU, geheugen en schijfruimte voor je queries, volledige controle over configuratie en afstemming, en één gedeelde databaseserver voor al je applicaties — zonder de terugkerende kosten en resourcebeperkingen van beheerde databaseservices.