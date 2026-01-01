Installeer MySQL met één klik installatie.
De populairste open-source relationele database ter wereld, die overal webapps en -platforms aandrijft.
Kies een VPS-abonnement voor MySQL
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MySQL kunt bouwen
MySQL is de meest gebruikte open-source relationele database ter wereld, vertrouwd als de datalaag achter talloze websites, SaaS-producten en zakelijke applicaties. Het combineert volledige ACID-conformiteit via de InnoDB-opslagengine met bewezen replicatie, een volwassen SQL-dialect en brede driverondersteuning voor elke belangrijke programmeertaal, zodat de apps en frameworks die je al gebruikt er zonder problemen mee kunnen verbinden.
MySQL draaien op je eigen VPS geeft je dedicated CPU, geheugen en schijfruimte voor je queries, volledige controle over configuratie en afstemming, en één gedeelde databaseserver voor al je applicaties — zonder de terugkerende kosten en resourcebeperkingen van beheerde databaseservices.
Key features van MySQL
ACID Transacties
De InnoDB-engine biedt volledig atomische, consistente, geïsoleerde en duurzame transacties, waardoor uw gegevens correct blijven bij gelijktijdige schrijfbewerkingen en crashes.
Breed ecosysteem
Native stuurprogramma's voor PHP, Python, Java, Node.js, Go en meer betekenen dat bijna elk framework en elke tool standaard verbinding maakt met MySQL.
Replicatie & Schaling
Ingebouwde bron-replica en groepsreplicatie stellen u in staat om leesbewerkingen te schalen en high-availability topologieën te bouwen naarmate uw werklast toeneemt.
JSON Document Ondersteuning
Een native JSON-datatype met indexering stelt u in staat om flexibele documentgegevens op te slaan naast relationele tabellen in één database.
Volwassen SQL-engine
Vensterfuncties, CTE's en een op kosten gebaseerde optimizer zorgen voor snelle, expressieve query's voor alles van eenvoudige zoekopdrachten tot complexe analyses.
Waarom zou je MySQL op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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