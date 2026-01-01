Hemmelig is een zelfgehoste applicatie voor het delen van gevoelige informatie via versleutelde, zelfvernietigende links. Wachtwoorden, API-sleutels en privénotities worden client-side versleuteld voordat ze de browser verlaten, zodat de server alleen cijfertekst opslaat die het niet kan ontsleutelen. Elk geheim kan worden vergrendeld met een wachtwoordzin, IP-beperkt zijn, ingesteld worden om na een gekozen tijd te verlopen, of beperkt worden tot een maximaal aantal weergaven.

Door Hemmelig op je eigen VPS te draaien, blijven alle gedeelde referenties buiten de infrastructuur van derden. Jij beheert de bewaarregels, de toegangslogboeken en de versleutelingsgrens, waardoor het ideaal is voor teams die referenties, klantgegevens of andere gevoelige informatie overdragen die te gevoelig is om in e-mail- of chatgeschiedenis achter te laten.