Implementeer Hemmelig met één-klik installatie.
Deel versleutelde, zelfvernietigende geheimen via eenmalige links die verdwijnen na de eerste keer lezen.
Kies een VPS-abonnement voor Hemmelig
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hemmelig kunt bouwen
Hemmelig is een zelfgehoste applicatie voor het delen van gevoelige informatie via versleutelde, zelfvernietigende links. Wachtwoorden, API-sleutels en privénotities worden client-side versleuteld voordat ze de browser verlaten, zodat de server alleen cijfertekst opslaat die het niet kan ontsleutelen. Elk geheim kan worden vergrendeld met een wachtwoordzin, IP-beperkt zijn, ingesteld worden om na een gekozen tijd te verlopen, of beperkt worden tot een maximaal aantal weergaven.
Door Hemmelig op je eigen VPS te draaien, blijven alle gedeelde referenties buiten de infrastructuur van derden. Jij beheert de bewaarregels, de toegangslogboeken en de versleutelingsgrens, waardoor het ideaal is voor teams die referenties, klantgegevens of andere gevoelige informatie overdragen die te gevoelig is om in e-mail- of chatgeschiedenis achter te laten.
Key features van Hemmelig
Client-side encryptie
Geheimen worden in de browser versleuteld met AES-256-GCM voordat ze worden geüpload, zodat de server nooit platte tekst ziet.
Eenmalige links
Elke link vernietigt zichzelf na een configureerbaar aantal weergaven of een vervaltermijn, zonder sporen achter te laten.
Wachtwoord & IP-bescherming
Beveilig geheimen met een optionele wachtwoordzin of beperk de toegang tot specifieke IP-bereiken voor een extra beveiligingslaag.
Versleutelde bestandsuploads
Voeg bestanden toe aan een geheim met dezelfde end-to-end-versleuteling die wordt toegepast op tekstpayloads, klaar voor geauthenticeerde gebruikers.
QR-code delen
Genereer QR-codes voor elke geheime link, zodat ontvangers deze op een telefoon kunnen openen zonder lange URL's te kopiëren.
Geen account vereist
Iedereen kan een geheim aanmaken en openen zonder zich te registreren, terwijl optionele accounts bestanden en geschiedenis ontgrendelen.
Waarom zou je Hemmelig op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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