Installeer Infisical met één klik.
Open-source geheimenbeheerder voor het veilig synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-sleutels voor elk project en elke omgeving.
Kies een VPS-abonnement voor Infisical
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Infisical kunt bouwen
Infisical is een open-source platform voor geheimenbeheer dat verspreide .env-bestanden en hardgecodeerde referenties vervangt door één controleerbare bron van waarheid. Het biedt een overzichtelijke web-UI, CLI en SDK-integraties voor het opslaan, synchroniseren en roteren van geheimen over ontwikkelings-, staging- en productieomgevingen zonder ooit gevoelige waarden vast te leggen in versiebeheer.
Infisical zelf hosten betekent dat uw API-sleutels, databasewachtwoorden en servicetokens uw eigen infrastructuur nooit verlaten. U krijgt volledige audit trails, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en geheimenversiebeheer op hardware die u beheert — zonder kosten per gebruiker en zonder risico dat een inbreuk door derden uw referenties blootlegt.
Key features van Infisical
Gecentraliseerde geheime opslag
Bewaar alle omgevingsvariabelen van elk project en elke omgeving op één plek, met ingebouwde scheiding tussen projecten en omgevingen.
Volledig auditlogboek
Elke geheime lees-, schrijf- en verwijderactie wordt gelogd met tijdstempels en gebruikerstoewijzing voor compliance en incidentrespons.
CLI- en SDK-integratie
Injecteer geheimen in elk proces tijdens runtime via de CLI of native SDK's voor Node.js, Python, Go, Ruby en meer zonder de applicatiecode te wijzigen.
Geheim versiebeheer
Elke wijziging aan een geheim wordt van een versie voorzien, waardoor terugdraaien naar elke vorige waarde mogelijk is wanneer een mislukte implementatie snel ongedaan moet worden gemaakt.
CI/CD-pijplijnondersteuning
Native integraties met GitHub Actions, GitLab CI, Docker en Kubernetes elimineren de noodzaak om geheimen op te slaan als platte-tekst pijplijnvariabelen.
Waarom zou je Infisical op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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