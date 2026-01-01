Infisical is een open-source platform voor geheimenbeheer dat verspreide .env-bestanden en hardgecodeerde referenties vervangt door één controleerbare bron van waarheid. Het biedt een overzichtelijke web-UI, CLI en SDK-integraties voor het opslaan, synchroniseren en roteren van geheimen over ontwikkelings-, staging- en productieomgevingen zonder ooit gevoelige waarden vast te leggen in versiebeheer.

Infisical zelf hosten betekent dat uw API-sleutels, databasewachtwoorden en servicetokens uw eigen infrastructuur nooit verlaten. U krijgt volledige audit trails, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en geheimenversiebeheer op hardware die u beheert — zonder kosten per gebruiker en zonder risico dat een inbreuk door derden uw referenties blootlegt.