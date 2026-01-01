Mazanoke is een zelf-gehoste afbeeldingsoptimalisator die volledig in de browser draait. Wanneer gebruikers afbeeldingen comprimeren, vergroten/verkleinen of converteren via de Mazanoke-interface, vindt alle verwerking lokaal op hun apparaat plaats — er worden geen afbeeldingsgegevens naar de server of een derde partij verzonden. Dit maakt het geschikt voor het verwerken van gevoelige afbeeldingen die niet kunnen worden geüpload naar cloudcompressietools.

In tegenstelling tot gehoste afbeeldingsoptimalisatieservices, biedt het zelf hosten van Mazanoke op uw VPS uw team een privé, altijd beschikbaar eindpunt voor afbeeldingsverwerking. Het ondersteunt een breed scala aan formaten, verwijdert automatisch EXIF-metadata zoals GPS-locatie en tijdstempels, en kan worden beschermd met optionele HTTP basic authentication om de toegang te beperken.