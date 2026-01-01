Installeer Mazanoke met één-klik installatie.
Privacy-gerichte, browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisator die afbeeldingen comprimeert en converteert zonder deze naar een server te uploaden.
Kies een VPS-abonnement voor Mazanoke
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mazanoke kunt bouwen
Mazanoke is een zelf-gehoste afbeeldingsoptimalisator die volledig in de browser draait. Wanneer gebruikers afbeeldingen comprimeren, vergroten/verkleinen of converteren via de Mazanoke-interface, vindt alle verwerking lokaal op hun apparaat plaats — er worden geen afbeeldingsgegevens naar de server of een derde partij verzonden. Dit maakt het geschikt voor het verwerken van gevoelige afbeeldingen die niet kunnen worden geüpload naar cloudcompressietools.
In tegenstelling tot gehoste afbeeldingsoptimalisatieservices, biedt het zelf hosten van Mazanoke op uw VPS uw team een privé, altijd beschikbaar eindpunt voor afbeeldingsverwerking. Het ondersteunt een breed scala aan formaten, verwijdert automatisch EXIF-metadata zoals GPS-locatie en tijdstempels, en kan worden beschermd met optionele HTTP basic authentication om de toegang te beperken.
Key features van Mazanoke
Verwerking in de browser
Alle beeldcompressie en -conversie vindt lokaal plaats in de browser — er worden geen beeldgegevens naar de server of een externe dienst gestuurd.
Multiformaat conversie
Zet om tussen JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO en TIFF in elke combinatie met aanpasbare kwaliteitsinstellingen.
Automatische EXIF-verwijdering
Verwijder ingesloten metadata, zoals GPS-locatie, tijdstempels en camera-informatie, uit afbeeldingen voordat u ze deelt.
HTTP basic auth
Toegang wordt standaard beschermd door HTTP basic authenticatie, waardoor uw instantie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers.
PWA offline ondersteuning
Installeer Mazanoke als een Progressive Web App voor offline beeldverwerking zonder internetverbinding.
Waarom zou je Mazanoke op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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