Implementeer MongoDB 4 met één-klik installatie.
Flexibele documentgeoriënteerde NoSQL-database voor moderne applicaties met dynamische schema's en krachtige querymogelijkheden.
Kies een VPS-abonnement voor MongoDB 4
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MongoDB 4 kunt bouwen
MongoDB is een toonaangevende open-source documentdatabase die gegevens opslaat in flexibele JSON-achtige documenten, in plaats van in rigide relationele tabellen. Versie 4.4 biedt een platform dat klaar is voor productie, met ACID multi-document transacties, een krachtig aggregatieframework en horizontale schaalbaarheid via sharding. Dankzij het dynamische schema kunnen applicatiegegevensstructuren evolueren zonder complexe migraties, waardoor het perfect aansluit bij moderne ontwikkelingsworkflows.
MongoDB draaien op je eigen VPS geeft je toegewijde I/O-prestaties, volledige configuratiecontrole en voorspelbare kosten, vergeleken met beheerde clouddatabaseservices. Je kunt geheugentoewijzing afstemmen, aangepaste back-upstrategieën implementeren en elke applicatie verbinden met behulp van de native drivers die beschikbaar zijn voor elke belangrijke programmeertaal.
Key features van MongoDB 4
Documentgegevensmodel
Sla hiërarchische, geneste gegevens op in afzonderlijke documenten in plaats van deze te verspreiden over meerdere gekoppelde tabellen, waardoor applicatiecode en query's worden vereenvoudigd.
ACID Transacties
Multi-document ACID-transacties garanderen gegevensconsistentie tussen collecties en voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten voor financiële en bedrijfskritische gegevens.
Aggregatieframework
Krachtige pijplijngebaseerde aggregatie verwerkt en transformeert gegevens aan de serverzijde, waardoor complexe analyses mogelijk zijn zonder gegevens naar een afzonderlijk systeem te verplaatsen.
Horizontale schaling
Ingebouwde sharding verdeelt gegevens automatisch over meerdere knooppunten, waardoor de schrijfdoorvoer en opslag schalen naarmate uw gegevens groeien.
Rijke Querytaal
Ondersteunt full-text zoeken, geospatiale queries en complexe filtering met secundaire indexen die geoptimaliseerd zijn voor elk toegangspatroon.
Waarom zou je MongoDB 4 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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