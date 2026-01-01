MongoDB is een toonaangevende open-source documentdatabase die gegevens opslaat in flexibele JSON-achtige documenten, in plaats van in rigide relationele tabellen. Versie 4.4 biedt een platform dat klaar is voor productie, met ACID multi-document transacties, een krachtig aggregatieframework en horizontale schaalbaarheid via sharding. Dankzij het dynamische schema kunnen applicatiegegevensstructuren evolueren zonder complexe migraties, waardoor het perfect aansluit bij moderne ontwikkelingsworkflows.

MongoDB draaien op je eigen VPS geeft je toegewijde I/O-prestaties, volledige configuratiecontrole en voorspelbare kosten, vergeleken met beheerde clouddatabaseservices. Je kunt geheugentoewijzing afstemmen, aangepaste back-upstrategieën implementeren en elke applicatie verbinden met behulp van de native drivers die beschikbaar zijn voor elke belangrijke programmeertaal.