Implementeer BroadcastChannel met één-klik installatie.
Verander elk openbaar Telegram-kanaal in een SEO-vriendelijke microblog zonder client-side JavaScript en met automatische RSS-feeds.
Kies een VPS-abonnement voor BroadcastChannel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BroadcastChannel kunt bouwen
BroadcastChannel is een open-source platform, aangedreven door Astro, dat openbare Telegram-kanalen omzet in volwaardige microblogs. In plaats van een traditioneel CMS te onderhouden, schrijf je berichten in Telegram en genereert BroadcastChannel een snelle, SEO-geoptimaliseerde website die je publiek kan bekijken. Elk bericht wordt een pagina met de juiste metadata, een sitemap en dubbele RSS-feeds in XML- en JSON-formaat voor feedlezers en contentaggregators.
Zelf hosten op je eigen VPS geeft je een aangepast domein en volledige controle over je gepubliceerde content, zonder afhankelijk te zijn van Vercel, Cloudflare Pages of enig ander hostingplatform van derden. De resulterende site stuurt geen JavaScript naar de browser — snel op elke verbinding en zeer vriendelijk voor zoekmachine-crawlers.
Key features van BroadcastChannel
Telegram als CMS
Schrijf berichten in Telegram zoals gewoonlijk — BroadcastChannel haalt ze op en publiceert ze automatisch op je site zonder extra stappen.
Zero Client JavaScript
Pagina's worden volledig server-rendered zonder JavaScript naar de browser te sturen, wat resulteert in snelle laadtijden en sterke SEO-scores.
Ingebouwde RSS-feeds
Elke blog krijgt automatisch XML- en JSON RSS-feeds, zodat lezers zich kunnen abonneren via elke feedaggregator of lezer-app.
SEO en Sitemaps
Automatisch gegenereerde sitemaps, schone URL's en de juiste metatags maken uw inhoud vanaf dag één vindbaar via zoekmachines.
Integratie van sociale links
Koppel Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- en Discord-profielen vanuit de sitenavigatie zonder aangepaste code te schrijven.
Waarom zou je BroadcastChannel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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