FeedCraft is open-source RSS-middleware die tussen elke bronfeed en uw lezer zit en elk artikel transformeert via configureerbare verwerkingsstappen genaamd Crafts. Het kan volledige artikeltekst extraheren uit ingekorte feeds, koppen en teksten vertalen via een OpenAI-compatibele LLM, AI-samenvattingen en introducties genereren, promotionele berichten filteren met natuurlijke-taalregels, en zelfs HTML-pagina's, JSON API's of zoekresultaten omzetten in gloednieuwe RSS-feeds.

Het zelf hosten van FeedCraft op uw eigen VPS houdt elk artikel en elke LLM-prompt op infrastructuur die u beheert, verwijdert de snelheidsbeperkingen en downtime die gedeelde openbare instanties teisteren, en stelt u in staat de AI-verwerking te richten op welke provider dan ook — OpenAI, Gemini, een lokaal Ollama-model, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — die het beste past bij uw budget en taaldekking.