Tot wel 69% korting voor FeedCraft

Implementeer FeedCraft met één klik installatie.

Zelf-gehoste RSS-middleware die AI gebruikt om elke feed te vertalen, samen te vatten, te filteren en op te schonen voordat deze uw lezer bereikt.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
17,99
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50 GB NVMe-schijfruimte
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met FeedCraft kunt bouwen

FeedCraft is open-source RSS-middleware die tussen elke bronfeed en uw lezer zit en elk artikel transformeert via configureerbare verwerkingsstappen genaamd Crafts. Het kan volledige artikeltekst extraheren uit ingekorte feeds, koppen en teksten vertalen via een OpenAI-compatibele LLM, AI-samenvattingen en introducties genereren, promotionele berichten filteren met natuurlijke-taalregels, en zelfs HTML-pagina's, JSON API's of zoekresultaten omzetten in gloednieuwe RSS-feeds.

Het zelf hosten van FeedCraft op uw eigen VPS houdt elk artikel en elke LLM-prompt op infrastructuur die u beheert, verwijdert de snelheidsbeperkingen en downtime die gedeelde openbare instanties teisteren, en stelt u in staat de AI-verwerking te richten op welke provider dan ook — OpenAI, Gemini, een lokaal Ollama-model, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — die het beste past bij uw budget en taaldekking.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van FeedCraft

AI vertaling en samenvattingen

Vertaal artikelkoppen en -teksten naar elke doeltaal en voeg AI-gegenereerde samenvattingen toe via een OpenAI-compatibele LLM met aangepaste prompts per Craft.

Volledige tekstextractie

Vervang ingekorte RSS-fragmenten door volledige artikelinhoud, inclusief een door de browser gerenderde fulltext-plus-modus voor sites die tekst via JavaScript hydrateren.

HTML/JSON/Zoeken naar RSS

Ingebouwde visuele generatoren zetten willekeurige webpagina's, JSON API-reacties (met curl-import) en zoekmachineresultaten om in stabiele RSS-feeds.

Draagbare en dockmodi

Voorvoeg elke feed-URL voor eenmalige verwerking, of definieer benoemde Recepten in de admin-interface om permanente getransformeerde feed-URL's vast te zetten waarop uw lezer zich abonneert.

AtomCraft en FlowCraft

Stel atomaire bewerkingen (proxy, limiet, vertalen, samenvatten, verfraaien, advertorial negeren) samen in herbruikbare pijplijnen die zijn afgestemd op elke bronfeed.

Lezer-agnostische middleware

Werkt voor FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, of elke lezer die standaard RSS verbruikt, zonder dat een plug-in of accountintegratie vereist is.

Waarom zou je FeedCraft op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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