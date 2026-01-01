Implementeer FeedCraft met één klik installatie.
Zelf-gehoste RSS-middleware die AI gebruikt om elke feed te vertalen, samen te vatten, te filteren en op te schonen voordat deze uw lezer bereikt.
Kies een VPS-abonnement voor FeedCraft
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FeedCraft kunt bouwen
FeedCraft is open-source RSS-middleware die tussen elke bronfeed en uw lezer zit en elk artikel transformeert via configureerbare verwerkingsstappen genaamd Crafts. Het kan volledige artikeltekst extraheren uit ingekorte feeds, koppen en teksten vertalen via een OpenAI-compatibele LLM, AI-samenvattingen en introducties genereren, promotionele berichten filteren met natuurlijke-taalregels, en zelfs HTML-pagina's, JSON API's of zoekresultaten omzetten in gloednieuwe RSS-feeds.
Het zelf hosten van FeedCraft op uw eigen VPS houdt elk artikel en elke LLM-prompt op infrastructuur die u beheert, verwijdert de snelheidsbeperkingen en downtime die gedeelde openbare instanties teisteren, en stelt u in staat de AI-verwerking te richten op welke provider dan ook — OpenAI, Gemini, een lokaal Ollama-model, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — die het beste past bij uw budget en taaldekking.
Key features van FeedCraft
AI vertaling en samenvattingen
Vertaal artikelkoppen en -teksten naar elke doeltaal en voeg AI-gegenereerde samenvattingen toe via een OpenAI-compatibele LLM met aangepaste prompts per Craft.
Volledige tekstextractie
Vervang ingekorte RSS-fragmenten door volledige artikelinhoud, inclusief een door de browser gerenderde fulltext-plus-modus voor sites die tekst via JavaScript hydrateren.
HTML/JSON/Zoeken naar RSS
Ingebouwde visuele generatoren zetten willekeurige webpagina's, JSON API-reacties (met curl-import) en zoekmachineresultaten om in stabiele RSS-feeds.
Draagbare en dockmodi
Voorvoeg elke feed-URL voor eenmalige verwerking, of definieer benoemde Recepten in de admin-interface om permanente getransformeerde feed-URL's vast te zetten waarop uw lezer zich abonneert.
AtomCraft en FlowCraft
Stel atomaire bewerkingen (proxy, limiet, vertalen, samenvatten, verfraaien, advertorial negeren) samen in herbruikbare pijplijnen die zijn afgestemd op elke bronfeed.
Lezer-agnostische middleware
Werkt voor FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, of elke lezer die standaard RSS verbruikt, zonder dat een plug-in of accountintegratie vereist is.
Waarom zou je FeedCraft op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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