R2R is een open-source raamwerk voor retrieval-augmented generation, gebouwd voor productie-implementatie vanaf dag één. Het combineert hybride semantisch en trefwoord zoeken met wederzijdse rangfusie, automatische kennisgraafconstructie, multimodale documentinvoer en een agentic retrieval API die grote taalmodellen in staat stelt om zoeken te orkestreren als onderdeel van hun redeneerlus.

Door R2R zelf te hosten op uw eigen VPS blijven documenten, vectorindexen en gespreksgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per query en zonder toegang van derden tot uw kennisbank. Deze implementatie koppelt de R2R API aan het officiële dashboard en een PostgreSQL plus pgvector opslag, waardoor u een complete RAG-stack krijgt die u kunt uitbreiden met elke LLM-provider.