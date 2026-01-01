Installeer R2R met één-klik installatie.
Productieklaar RAG-framework met hybride zoeken, kennisgrafieken en een agentische ophaal-API voor AI-toepassingen.
Kies een VPS-abonnement voor R2R
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met R2R kunt bouwen
R2R is een open-source raamwerk voor retrieval-augmented generation, gebouwd voor productie-implementatie vanaf dag één. Het combineert hybride semantisch en trefwoord zoeken met wederzijdse rangfusie, automatische kennisgraafconstructie, multimodale documentinvoer en een agentic retrieval API die grote taalmodellen in staat stelt om zoeken te orkestreren als onderdeel van hun redeneerlus.
Door R2R zelf te hosten op uw eigen VPS blijven documenten, vectorindexen en gespreksgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per query en zonder toegang van derden tot uw kennisbank. Deze implementatie koppelt de R2R API aan het officiële dashboard en een PostgreSQL plus pgvector opslag, waardoor u een complete RAG-stack krijgt die u kunt uitbreiden met elke LLM-provider.
Key features van R2R
Hybride zoeken
Combineer vectorgelijkenis en full-text trefwoord zoeken met wederzijdse rangfusie om de meest relevante context voor elke query te ontsluiten.
Kennisgrafieken
Automatische entiteits- en relatie-extractie bouwt een graafindex op naast vectoren, waardoor cross-document redenering mogelijk wordt die platte retrieval niet kan evenaren.
Multimodale inname
Parseer PDF's, Word-documenten, spreadsheets, afbeeldingen en audio in een uniforme index zonder aangepaste opnamecode te schrijven voor elk formaat.
Agentische RAG
Redenerende agents halen iteratief antwoorden op, bekritiseren ze en verfijnen ze – wat resulteert in antwoorden van hogere kwaliteit dan single-shot RAG-pijplijnen.
Multi-aanbieder LLM's
Verbind OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama en meer dan 20 andere LLM-providers via één enkele configuratie — geen herindexering vereist.
REST API en SDK's
Een volledige REST API plus officiële Python- en JavaScript-SDK's stellen u in staat om R2R-ophaalfunctionaliteit in te bedden in aangepaste applicaties en geautomatiseerde pipelines.
Waarom zou je R2R op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.