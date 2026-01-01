Installeer Hermes WebUI met één-klik-installatie.
Full-stack Hermes-implementatie die de Hermes AI-agent koppelt aan een snelle, zelf-gehoste webchat-gebruikersinterface.
Kies een VPS-abonnement voor Hermes WebUI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hermes WebUI kunt bouwen
Hermes WebUI is een lichtgewicht open-source web-app die de Hermes AI-agent — een zelfverbeterende, altijd-actieve agent van Nous Research — naar uw browser brengt met bijna 1:1 CLI-pariteit. Deze sjabloon bundelt de WebUI samen met de upstream Hermes Agent-gateway, zodat één enkele implementatie u zowel het browserchat-oppervlak als de langlopende agent die het aandrijft, biedt.
Door Hermes WebUI zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw gesprekken, agentgeheugen, vaardigheden en API-sleutels van providers op infrastructuur die u beheert. U kiest de modelproviders, u behoudt de sessies en u bereikt de agent veilig vanaf desktop of mobiel zonder gegevens via een SaaS van derden te verzenden.
Key features van Hermes WebUI
Gebundelde Agent + WebUI
Levert de upstream Hermes Agent gateway en de WebUI samen met een gedeeld statusvolume, zodat sessies, vaardigheden en geheugen herstarts overleven en door beide interfaces opnieuw kunnen worden gebruikt.
Volledige CLI-pariteit
Alles wat je kunt doen in de Hermes terminal — chat, tools, planning, geheugen, vaardigheden — is bereikbaar via dezelfde webinterface.
Werkruimte-indeling met drie panelen
Sessies en navigatie aan de linkerkant, chat in het midden, en een live bestandsbrowser voor de werkruimte aan de rechterkant met inline voorbeelden.
Streamen met Tool Cards
Server-gestuurde token-streaming, inline tooloproepkaarten, Mermaid-diagrammen, syntaxismarkering en een contextgebruiksring ingebouwd in de voettekst van de opsteller.
Mobiel-eerst PWA
Responsieve mobiele lay-out met hamburgermenu en aanraakbediening — installeer het op je startscherm en bedien Hermes vanaf je telefoon.
Provider-onafhankelijke modellen
Koppel OpenAI-, Anthropic-, Google- of OpenRouter-sleutels tijdens de implementatie en schakel tussen modellen via een dynamische vervolgkeuzelijst in de UI.
Waarom zou je Hermes WebUI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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