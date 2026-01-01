Hermes WebUI is een lichtgewicht open-source web-app die de Hermes AI-agent — een zelfverbeterende, altijd-actieve agent van Nous Research — naar uw browser brengt met bijna 1:1 CLI-pariteit. Deze sjabloon bundelt de WebUI samen met de upstream Hermes Agent-gateway, zodat één enkele implementatie u zowel het browserchat-oppervlak als de langlopende agent die het aandrijft, biedt.

Door Hermes WebUI zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw gesprekken, agentgeheugen, vaardigheden en API-sleutels van providers op infrastructuur die u beheert. U kiest de modelproviders, u behoudt de sessies en u bereikt de agent veilig vanaf desktop of mobiel zonder gegevens via een SaaS van derden te verzenden.