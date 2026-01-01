Implementeer Mastodon met één-klik-installatie.
Zelf-gehost, gefedereerd microbloggingplatform dat verbinding maakt met een wereldwijd netwerk van onafhankelijk beheerde servers.
Kies een VPS-abonnement voor Mastodon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mastodon kunt bouwen
Mastodon is het toonaangevende open-source gefedereerde sociale netwerk — het grootste project in de ActivityPub fediverse, met duizenden onafhankelijk beheerde instanties en tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Het ziet eruit en voelt aan als een vertrouwd microbloggingplatform, maar elke server wordt door iemand anders beheerd, gemodereerd en uitgebaat, en gebruikers op elke server kunnen andere gebruikers op elke andere server volgen en ermee communiceren.
Het draaien van je eigen Mastodon-instantie op een VPS geeft je een permanente plek in de fediverse — een die je volledig beheert. Jij bepaalt de regels, kiest wie zich kan aanmelden, beslist wie met wie federeert, en bent eigenaar van de gegevens, zonder reclame, zonder algoritmische tijdlijn en zonder een extern platform dat de voorwaarden morgen kan wijzigen.
Key features van Mastodon
ActivityPub-federatie
Ondersteunt de W3C ActivityPub-standaard, zodat uw instantie samenwerkt met elke andere Mastodon-server, Pleroma, Misskey en het bredere fediverse.
Chronologische tijdlijn
Berichten verschijnen in de volgorde waarin ze zijn verzonden — geen algoritmische rangschikking, geen aanbevolen advertenties, geen herschikte feed die strijdt om betrokkenheid.
Moderatie op serverniveau
Door de eigenaar gedefinieerde communityregels, inhoudswaarschuwingen en blokkades op instancniveau laten je een community cultiveren met de gewenste toon.
Uitgebreide berichteditor
Tot 500 tekens per bericht (configureerbaar), peilingen, mediabijlagen, inhoudswaarschuwingen, alt-tekst en aanpasbare zichtbaarheid per bericht.
Open API en clients
Volwassen REST- en streaming-API's ondersteunen een breed ecosysteem van mobiele en desktopclients, waaronder de officiële Mastodon-apps voor iOS en Android.
Waarom zou je Mastodon op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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