Mastodon is het toonaangevende open-source gefedereerde sociale netwerk — het grootste project in de ActivityPub fediverse, met duizenden onafhankelijk beheerde instanties en tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Het ziet eruit en voelt aan als een vertrouwd microbloggingplatform, maar elke server wordt door iemand anders beheerd, gemodereerd en uitgebaat, en gebruikers op elke server kunnen andere gebruikers op elke andere server volgen en ermee communiceren.

Het draaien van je eigen Mastodon-instantie op een VPS geeft je een permanente plek in de fediverse — een die je volledig beheert. Jij bepaalt de regels, kiest wie zich kan aanmelden, beslist wie met wie federeert, en bent eigenaar van de gegevens, zonder reclame, zonder algoritmische tijdlijn en zonder een extern platform dat de voorwaarden morgen kan wijzigen.