Installeer PinePods met één-klik installatie.
Zelfgehoste podcastmanager voor meerdere gebruikers met synchronisatie tussen apparaten, PodcastIndex-zoekfunctie en native mobiele apps.
Kies een VPS-abonnement voor PinePods
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PinePods kunt bouwen
PinePods is een open-source podcastmanager, gebouwd voor huishoudens, teams en individuele luisteraars die hun luistergeschiedenis buiten servers van derden willen houden. Het combineert een verfijnde webinterface met native Android-, iOS- en desktopclients, zodat elk apparaat gesynchroniseerd blijft zonder afhankelijk te zijn van commerciële podcastplatforms.
Wat PinePods onderscheidt, is het eersteklas multi-gebruikersmodel, gekoppeld aan ingebouwde gpodder API-ondersteuning en PodcastIndex-integratie. Elk lid krijgt onafhankelijke abonnementen, wachtrij en afspeelgeschiedenis, terwijl ze één enkele backend delen. Door de server zelf te hosten op je eigen VPS blijven je abonnementslijst, luistergewoonten en gedownloade afleveringen volledig privé en vrij van reclametrackers.
Key features van PinePods
Accounts voor meerdere gebruikers
Elk lid heeft onafhankelijke abonnementen, wachtrijen en luistergeschiedenis, ondersteund door een gedeelde server — ideaal voor gezinnen of gedeelde huishoudens.
Synchronisatie tussen apparaten
Afspeelpositie, wachtrij en abonnementen synchroniseren in realtime tussen web-, Android-, iOS- en desktopclients via de ingebouwde gpodder API.
PodcastIndex zoeken
Ontdek nieuwe shows via de openbare PodcastIndex-catalogus of iTunes-zoekopdracht zonder zoekopdrachten te sturen naar advertentie-ondersteunde mappen.
Aflevering downloads
Download afleveringen naar de server voor offline luisteren, archiveren en bescherming tegen het verdwijnen van shows uit openbare feeds.
YouTube-kanalen
Abonneer je op YouTube-kanalen alsof het podcasts zijn, met audio-extractie zodat je kunt luisteren zoals je naar gewone programma's luistert.
OPML import en back-up
Verplaats uw bestaande podcastabonnementen via OPML, plan automatische back-ups in en exporteer alles wanneer u het nodig heeft.
Waarom zou je PinePods op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.