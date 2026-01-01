Hermes Workspace is een open-source web-UI die de Hermes AI-agent (van NousResearch) omzet in een volledig uitgerust commandocentrum. Het combineert multi-model chat, persistent geheugen, een catalogus met meer dan 100 vaardigheden, een geïntegreerde browser-native terminal en een Conductor voor het orkestreren van parallelle sub-agents — alles in één zelf-gehoste interface.

Het zelf hosten van Hermes Workspace op uw VPS betekent dat uw gesprekken, agentgeheugen en inloggegevens op uw eigen infrastructuur blijven. U krijgt volledige controle over welke AI-provider u gebruikt (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral en meer), zonder kosten per bericht en zonder dat gegevens uw server verlaten.