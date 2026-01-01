Installeer Hermes Workspace met één-klik installatie.
Open-source commandocentrum voor uw Hermes AI-agent — chat, geheugen, vaardigheden, terminal en bestanden in één interface.
Kies een VPS-abonnement voor Hermes Workspace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hermes Workspace kunt bouwen
Hermes Workspace is een open-source web-UI die de Hermes AI-agent (van NousResearch) omzet in een volledig uitgerust commandocentrum. Het combineert multi-model chat, persistent geheugen, een catalogus met meer dan 100 vaardigheden, een geïntegreerde browser-native terminal en een Conductor voor het orkestreren van parallelle sub-agents — alles in één zelf-gehoste interface.
Het zelf hosten van Hermes Workspace op uw VPS betekent dat uw gesprekken, agentgeheugen en inloggegevens op uw eigen infrastructuur blijven. U krijgt volledige controle over welke AI-provider u gebruikt (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral en meer), zonder kosten per bericht en zonder dat gegevens uw server verlaten.
Key features van Hermes Workspace
Multi-model Chat
Schakel tussen lokale modellen van Claude, GPT, Gemini, Ollama en elk OpenAI-compatibel eindpunt midden in een gesprek zonder context te verliezen.
Persistent Geheugen & 100+ Vaardigheden
De agent onthoudt informatie over meerdere sessies heen en kan putten uit een uitgebreide catalogus van vaardigheden. Blader en bewerk geheugen en vaardigheden live vanuit de gebruikersinterface.
Geïntegreerde terminal
Voer commando's rechtstreeks uit binnen de werkruimte met een full-color, browser-native pty — zonder over te schakelen naar een aparte SSH-sessie.
Geleider — Parallelle Agenten
Start en bewaak meerdere subagenten parallel met de Conductor missie-orchestrator en het live werkergrid.
Mobiel-eerst PWA
Volledige functionaliteit op desktop, tablet en telefoon. Installeer op uw startscherm en gebruik met pushmeldingen.
Zelf-gehoste data-eigendom
Alle agentsessies, geheugen en API-referenties blijven op uw VPS, zonder gebruiksbeperkingen en zonder het delen van gegevens met derden.
Waarom zou je Hermes Workspace op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.