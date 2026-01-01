Tot wel 69% korting voor Cross-seed

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Geautomatiseerde cross-seeding tool die overeenkomende torrents vindt op privétrackers om uw seeding ratio te maximaliseren.

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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Cross-seed kunt bouwen

Cross-seed is een open-source automatiseringstool die is ontworpen om torrentgebruikers te helpen cross-seeds te vinden en toe te voegen — torrents die op meerdere privétrackers bestaan maar identieke bestanden delen. Door uw bestaande downloads te vergelijken met indexers zoals Prowlarr of Jackett, identificeert het overeenkomende releases en voegt deze automatisch toe aan uw torrentclient, waardoor u op extra trackers kunt seeden zonder gegevens opnieuw te downloaden.

Cross-seed draaien op een VPS zorgt voor continue 24/7 werking, waarbij het scant op nieuwe cross-seed mogelijkheden wanneer deze zich voordoen. Het integreert met populaire torrentclients zoals qBittorrent, Deluge en rTorrent, en ondersteunt datagebaseerde matching die werkt zelfs wanneer releasenamen verschillen tussen trackers.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Cross-seed

Automatische kruiszaaiing

Scant uw bestaande downloads en vindt overeenkomende torrents op andere trackers, zodat u meer kunt seeden zonder iets extra's te downloaden.

Multi-trackerondersteuning

Maakt verbinding met Prowlarr of Jackett om tegelijkertijd vanuit één configuratie te zoeken in tientallen privé- en openbare trackers.

Integratie van torrentclient

Werkt native met qBittorrent, Deluge, Transmission en rTorrent om cross-seed torrents rechtstreeks in uw client te injecteren.

Op gegevens gebaseerde matching

Matcht torrents op basis van bestandsinhoud en -grootte in plaats van alleen namen, waardoor cross-seeds worden gedetecteerd, zelfs wanneer releasetitels verschillen tussen trackers.

Daemonmodus

Draait als een permanente achtergrondservice die nieuwe downloads controleert en automatisch cross-seeding mogelijkheden in realtime vindt.

Waarom zou je Cross-seed op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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