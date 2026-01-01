Cross-seed is een open-source automatiseringstool die is ontworpen om torrentgebruikers te helpen cross-seeds te vinden en toe te voegen — torrents die op meerdere privétrackers bestaan maar identieke bestanden delen. Door uw bestaande downloads te vergelijken met indexers zoals Prowlarr of Jackett, identificeert het overeenkomende releases en voegt deze automatisch toe aan uw torrentclient, waardoor u op extra trackers kunt seeden zonder gegevens opnieuw te downloaden.

Cross-seed draaien op een VPS zorgt voor continue 24/7 werking, waarbij het scant op nieuwe cross-seed mogelijkheden wanneer deze zich voordoen. Het integreert met populaire torrentclients zoals qBittorrent, Deluge en rTorrent, en ondersteunt datagebaseerde matching die werkt zelfs wanneer releasenamen verschillen tussen trackers.