Implementeer Cross-seed met één-klik installatie.
Geautomatiseerde cross-seeding tool die overeenkomende torrents vindt op privétrackers om uw seeding ratio te maximaliseren.
Kies een VPS-abonnement voor Cross-seed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cross-seed kunt bouwen
Cross-seed is een open-source automatiseringstool die is ontworpen om torrentgebruikers te helpen cross-seeds te vinden en toe te voegen — torrents die op meerdere privétrackers bestaan maar identieke bestanden delen. Door uw bestaande downloads te vergelijken met indexers zoals Prowlarr of Jackett, identificeert het overeenkomende releases en voegt deze automatisch toe aan uw torrentclient, waardoor u op extra trackers kunt seeden zonder gegevens opnieuw te downloaden.
Cross-seed draaien op een VPS zorgt voor continue 24/7 werking, waarbij het scant op nieuwe cross-seed mogelijkheden wanneer deze zich voordoen. Het integreert met populaire torrentclients zoals qBittorrent, Deluge en rTorrent, en ondersteunt datagebaseerde matching die werkt zelfs wanneer releasenamen verschillen tussen trackers.
Key features van Cross-seed
Automatische kruiszaaiing
Scant uw bestaande downloads en vindt overeenkomende torrents op andere trackers, zodat u meer kunt seeden zonder iets extra's te downloaden.
Multi-trackerondersteuning
Maakt verbinding met Prowlarr of Jackett om tegelijkertijd vanuit één configuratie te zoeken in tientallen privé- en openbare trackers.
Integratie van torrentclient
Werkt native met qBittorrent, Deluge, Transmission en rTorrent om cross-seed torrents rechtstreeks in uw client te injecteren.
Op gegevens gebaseerde matching
Matcht torrents op basis van bestandsinhoud en -grootte in plaats van alleen namen, waardoor cross-seeds worden gedetecteerd, zelfs wanneer releasetitels verschillen tussen trackers.
Daemonmodus
Draait als een permanente achtergrondservice die nieuwe downloads controleert en automatisch cross-seeding mogelijkheden in realtime vindt.
Waarom zou je Cross-seed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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