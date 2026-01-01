Installeer Domoticz met een één-klik installatie.
Lichtgewicht open-source domoticasysteem voor het monitoren en bedienen van slimme apparaten in huis.
Kies een VPS-abonnement voor Domoticz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Domoticz kunt bouwen
Domoticz is een lichtgewicht domoticaserver waarmee je een breed scala aan slimme apparaten kunt monitoren en bedienen — schakelaars, sensoren, thermostaten, energiemeters, weerstations en meer — alles vanuit één enkele webinterface. Het ondersteunt honderden hardwareprotocollen en integraties, waaronder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-meters en MQTT, waardoor het compatibel is met de meeste populaire smart home ecosystemen.
Door Domoticz op je eigen VPS te draaien, krijg je volledige controle over je automatiseringsregels, historische sensorgegevens en apparaattoegang — zonder cloudafhankelijkheid, abonnementskosten en privacyrisico's van diensten van derden. Dankzij de lage resourcevoetafdruk is het uitermate geschikt voor 'always-on' implementaties op een bescheiden VPS.
Key features van Domoticz
Ondersteuning voor apparaten met meerdere protocollen
Verbind Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT en honderden andere hardwareprotocollen via één uniforme interface.
Engine voor automatiseringsregels
Creëer tijdgebaseerde, gebeurtenisgestuurde en sensorgestuurde automatiseringsregels zonder code te schrijven, zodat uw huis volgens uw planning functioneert.
Energiemonitoring
Volg het elektriciteits-, gas- en waterverbruik in realtime met ingebouwde grafieken en historische gegevensopslag, mogelijk gemaakt door SQLite.
Weer- en sensordashboards
Visualiseer temperatuur-, vochtigheids-, wind-, regen- en luchtkwaliteitsgegevens van lokale sensoren of online weerdiensten in aanpasbare dashboards.
Mobielvriendelijke interface
Toegang tot en beheer van alle apparaten vanaf elke browser of mobiel apparaat, met optionele pushmeldingen via diensten van derden.
Plugin- en scriptondersteuning
Breid functionaliteit uit met Python-plugins en Lua-scripting om aangepaste hardware, API's of complexe automatiseringslogica te integreren.
Waarom zou je Domoticz op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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