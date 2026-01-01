Domoticz is een lichtgewicht domoticaserver waarmee je een breed scala aan slimme apparaten kunt monitoren en bedienen — schakelaars, sensoren, thermostaten, energiemeters, weerstations en meer — alles vanuit één enkele webinterface. Het ondersteunt honderden hardwareprotocollen en integraties, waaronder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-meters en MQTT, waardoor het compatibel is met de meeste populaire smart home ecosystemen.

Door Domoticz op je eigen VPS te draaien, krijg je volledige controle over je automatiseringsregels, historische sensorgegevens en apparaattoegang — zonder cloudafhankelijkheid, abonnementskosten en privacyrisico's van diensten van derden. Dankzij de lage resourcevoetafdruk is het uitermate geschikt voor 'always-on' implementaties op een bescheiden VPS.