DumbDrop is een opzettelijk minimale bestandsuploadapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op het idee dat het delen van bestanden met een server geen accountsysteem, objectopslag of cloudabonnement zou moeten vereisen. De interface is één enkele dropzone — sleep bestanden erin, en ze komen terecht op de schijf in een geconfigureerde uploadmap die u volledig beheert.

Ondanks de kleine omvang biedt DumbDrop praktische extra's zoals optionele PIN-beveiliging, ondersteuning voor mapuploads, configureerbare groottelimieten, bestandsnaamextensiefiltering en Apprise-meldingen. Zelf-hosting op een VPS houdt geüploade bestanden privé, elimineert overdrachtskosten per gigabyte van diensten van derden, en biedt u een betrouwbaar overdrachtspunt voor samenwerkingspartners die geen shell- of SFTP-toegang hebben.