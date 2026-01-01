Installeer DumbDrop met één klik installatie.
Eenvoudige drag-and-drop bestandsuploader die bestanden rechtstreeks in een map dropt — geen database, geen accounts, geen gedoe.
Kies een VPS-abonnement voor DumbDrop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbDrop kunt bouwen
DumbDrop is een opzettelijk minimale bestandsuploadapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op het idee dat het delen van bestanden met een server geen accountsysteem, objectopslag of cloudabonnement zou moeten vereisen. De interface is één enkele dropzone — sleep bestanden erin, en ze komen terecht op de schijf in een geconfigureerde uploadmap die u volledig beheert.
Ondanks de kleine omvang biedt DumbDrop praktische extra's zoals optionele PIN-beveiliging, ondersteuning voor mapuploads, configureerbare groottelimieten, bestandsnaamextensiefiltering en Apprise-meldingen. Zelf-hosting op een VPS houdt geüploade bestanden privé, elimineert overdrachtskosten per gigabyte van diensten van derden, en biedt u een betrouwbaar overdrachtspunt voor samenwerkingspartners die geen shell- of SFTP-toegang hebben.
Key features van DumbDrop
Drag-and-drop-uploads
Sleep één bestand, meerdere bestanden of een hele map naar de pagina en de oorspronkelijke mapstructuur blijft behouden op schijf.
Geen database vereist
Geüploade bestanden worden direct naar een gekoppelde map geschreven, dus back-ups zijn een eenvoudige mapkopie en er is niets te migreren.
Optionele pincodebeveiliging
Stel een 4-10-cijferige pincode in om uploads op gedeelde servers te beperken zonder een volledig authenticatiesysteem op te zetten.
Apprise-meldingen
Ontvang meldingen via elk door Apprise ondersteund kanaal telkens wanneer een nieuw bestand binnenkomt, met aanpasbare sjablonen voor bestandsnaam, grootte en opslaggebruik.
Bestandslijst en opschonen
Schakel de optionele bestandsbrowser in om geüploade bestanden rechtstreeks vanuit de webinterface te downloaden of te verwijderen zonder SSH-toegang.
Extensie en groottelimieten
Beperk geaccepteerde bestandstypen en stel een limiet in voor uploadgroottes om de dropzone af te stemmen op hoe u deze wilt gebruiken.
Waarom zou je DumbDrop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.