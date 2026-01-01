Dozzle is een webinterface zonder configuratie voor het realtime monitoren van Docker-containerlogs. Het detecteert automatisch elke container op de host en streamt hun uitvoer direct naar een schone, responsieve browser-UI — geen log-agents, geen externe opslag, geen installatie behalve het koppelen van de Docker-socket.

Ontwikkelaars gebruiken het om tijdens het debuggen meerdere services tegelijkertijd te bekijken, terwijl operators erop vertrouwen voor snelle incidenttriage. Krachtige zoek- en filterfuncties maken het eenvoudig om precies de logregels te isoleren die u nodig hebt, zonder de browser te verlaten. Met minimaal resourcegebruik en zonder databaseafhankelijkheden, draait Dozzle comfortabel naast productieworkloads op elke VPS.