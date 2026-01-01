Implementeer Dozzle met één-klik installatie.
Lichtgewicht web-UI voor het in realtime bekijken van Docker-containerlogs met directe containerdetectie en zonder configuratie vereist.
Kies een VPS-abonnement voor Dozzle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dozzle kunt bouwen
Dozzle is een webinterface zonder configuratie voor het realtime monitoren van Docker-containerlogs. Het detecteert automatisch elke container op de host en streamt hun uitvoer direct naar een schone, responsieve browser-UI — geen log-agents, geen externe opslag, geen installatie behalve het koppelen van de Docker-socket.
Ontwikkelaars gebruiken het om tijdens het debuggen meerdere services tegelijkertijd te bekijken, terwijl operators erop vertrouwen voor snelle incidenttriage. Krachtige zoek- en filterfuncties maken het eenvoudig om precies de logregels te isoleren die u nodig hebt, zonder de browser te verlaten. Met minimaal resourcegebruik en zonder databaseafhankelijkheden, draait Dozzle comfortabel naast productieworkloads op elke VPS.
Key features van Dozzle
Realtime logstreaming
Stuurt live containeruitvoer rechtstreeks naar de browser met automatisch scrollen, zodat u nieuwe logregels ziet zodra ze worden geschreven.
Directe containerontdekking
Detecteert automatisch alle actieve containers op de host — geen handmatige configuratie nodig om logboeken te bekijken.
Zoeken en filteren
Zoek loginhoud op trefwoord of filter op containernaam en tijdsbereik om snel fouten en relevante gebeurtenissen te isoleren.
Weergave met meerdere containers
Bewaak meerdere services naast elkaar in één browservenster, waardoor contextwisseling tijdens debugsessies wordt verminderd.
Geen externe afhankelijkheden
Vereist alleen de Docker-socket — geen database, geen log-shipper en geen agentprocessen die extra bronnen verbruiken.
Waarom zou je Dozzle op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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