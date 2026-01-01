Installeer OpenBudgeteer met één-klik installatie.
Open-source emmerbudgetteringsapp om controle te krijgen over uw persoonlijke financiën met een gestructureerde, categoriegebaseerde aanpak.
Kies een VPS-abonnement voor OpenBudgeteer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenBudgeteer kunt bouwen
OpenBudgeteer is een zelf-gehoste persoonlijke financiële applicatie gebouwd op het 'bucket budgeting'-principe — geïnspireerd door tools zoals YNAB en Buckets. Je wijst elke dollar aan inkomsten toe aan specifieke uitgavenpotjes voordat de maand begint, waardoor je een duidelijk, intentioneel plan hebt voor je geld in plaats van te reageren op uitgaven zodra ze zich voordoen.
Gebouwd met .NET en Blazor Server, draait OpenBudgeteer volledig op je eigen infrastructuur zodat je financiële gegevens nooit een cloud van derden bereiken. Het maakt verbinding met een PostgreSQL-database voor duurzame opslag en ondersteunt optionele authenticatie om de toegang te beveiligen. Opgenomen in de Awesome Self-Hosted lijst, is het een vertrouwde keuze voor privacybewuste gebruikers die op zoek zijn naar een capabel, gratis alternatief voor commerciële budgetteringssoftware.
Key features van OpenBudgeteer
Potjesbudgettering
Wijs elke dollar aan inkomsten toe aan vooraf gedefinieerde uitgavenpotjes aan het begin van elke maand, zodat uw financiën georganiseerd en op koers blijven.
Volledig data-eigendom
Uw financiële gegevens worden uitsluitend opgeslagen op uw eigen VPS — geen cloud van derden, geen abonnementskosten en geen vendor lock-in.
Optionele authenticatie
Bescherm uw budget met ingebouwde gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie, waardoor gevoelige financiële informatie alleen voor u toegankelijk blijft.
PostgreSQL persistentie
Slaat alle transacties en budgetgegevens op in een speciale PostgreSQL-database voor betrouwbare, crashbestendige persistentie en eenvoudige back-up.
Blazor Server UI
Moderne, responsieve webinterface aangedreven door Blazor Server levert een snelle, interactieve budgetteringservaring rechtstreeks in de browser.
Waarom zou je OpenBudgeteer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.