Zipline is een zelf-gehoste server voor het uploaden van bestanden en afbeeldingen, ontworpen voor ervaren gebruikers die snelle, betrouwbare deelmogelijkheden nodig hebben met volledige controle over hun gegevens. Het ondersteunt ShareX, Flameshot en andere screenshot-tools direct uit de doos, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudgebaseerde uploadservices zoals Imgur of file.io.

Naast eenvoudige uploads omvat Zipline URL-verkorting, code-plakbakken, maporganisatie, aanpassing van embeds en gebruikersbeheer. Zelf-hosten op je eigen VPS betekent onbeperkte opslag, geen bestandsgroottebeperkingen en volledige privacy voor elke upload.