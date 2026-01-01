Installeer Zipline met één-klik installatie.
ShareX-compatibele server voor het uploaden van bestanden en afbeeldingen met een gestroomlijnd dashboard en ingebouwde linkverkorter.
Kies een VPS-abonnement voor Zipline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zipline kunt bouwen
Zipline is een zelf-gehoste server voor het uploaden van bestanden en afbeeldingen, ontworpen voor ervaren gebruikers die snelle, betrouwbare deelmogelijkheden nodig hebben met volledige controle over hun gegevens. Het ondersteunt ShareX, Flameshot en andere screenshot-tools direct uit de doos, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudgebaseerde uploadservices zoals Imgur of file.io.
Naast eenvoudige uploads omvat Zipline URL-verkorting, code-plakbakken, maporganisatie, aanpassing van embeds en gebruikersbeheer. Zelf-hosten op je eigen VPS betekent onbeperkte opslag, geen bestandsgroottebeperkingen en volledige privacy voor elke upload.
Key features van Zipline
ShareX integratie
Native ShareX, Flameshot en ondersteuning voor aangepaste uploaders laten je screenshots binnen enkele seconden vastleggen en delen.
Ingebouwde URL-verkorter
Verkort links naast bestandsuploads vanaf één dashboard zonder een aparte dienst nodig te hebben.
Gebruikersbeheer
Maak meerdere accounts aan met individuele uploadquota's, machtigingen en afzonderlijke bestandsbibliotheken.
Insluiting aanpassen
Pas OpenGraph-insluitingen aan zodat gedeelde links uitgebreide voorbeelden weergeven op Discord, Slack en sociale media.
Code plakbak
Deel syntax-gemarkeerde codefragmenten met automatische taaldetectie en vervalopties.
Waarom zou je Zipline op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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