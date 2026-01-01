Kiwix-serve is de officiële HTTP-server van het Kiwix-project die ZIM-archieven omzet in een snelle, doorzoekbare, via de browser toegankelijke bibliotheek. ZIM is een open gecomprimeerd archiefformaat dat complete websites vastlegt — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-talks, MDN, Khan Academy en honderden andere — voor volledig offline lezen.

Zelf Kiwix-serve hosten op een VPS geeft u een permanente, altijd-online referentiebibliotheek die niet afhankelijk is van het openbare internet, de uptime van de oorspronkelijke site of upstream betaalmuren. Plaats ZIM-bestanden in het datavolume vanuit de officiële Kiwix-bibliotheek en de server herlaadt ze automatisch, waardoor een uniforme webinterface met full-text zoekfunctie over elk geladen archief wordt blootgesteld.