Implementeer Kiwix-serve met één-klik installatie.
Zelf-gehoste offline lezer voor Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange en duizenden ZIM-archieven.
Kies een VPS-abonnement voor Kiwix-serve
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kiwix-serve kunt bouwen
Kiwix-serve is de officiële HTTP-server van het Kiwix-project die ZIM-archieven omzet in een snelle, doorzoekbare, via de browser toegankelijke bibliotheek. ZIM is een open gecomprimeerd archiefformaat dat complete websites vastlegt — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-talks, MDN, Khan Academy en honderden andere — voor volledig offline lezen.
Zelf Kiwix-serve hosten op een VPS geeft u een permanente, altijd-online referentiebibliotheek die niet afhankelijk is van het openbare internet, de uptime van de oorspronkelijke site of upstream betaalmuren. Plaats ZIM-bestanden in het datavolume vanuit de officiële Kiwix-bibliotheek en de server herlaadt ze automatisch, waardoor een uniforme webinterface met full-text zoekfunctie over elk geladen archief wordt blootgesteld.
Key features van Kiwix-serve
Hot-reload ZIM-bibliotheek
Plaats nieuwe ZIM-bestanden in het datavolume en kiwix-serve pikt ze automatisch op met de ingebouwde bibliotheekmonitor — geen herstarts nodig.
Zoeken in volledige tekst
Zoek door elk geladen archief met een geïntegreerde full-text index, inclusief suggesties tijdens het typen voor snelle zoekopdrachten binnen Wikipedia of elke andere ZIM.
Eigen content meenemen
Kies een willekeurige ZIM uit de officiële Kiwix-catalogus — volledige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumps, MDN, Khan Academy, TED en vele andere referentiearchieven.
Geoptimaliseerd voor offline lezen
ZIM-compressie houdt de opslag laag en opzoekingen snel, zodat één enkele VPS enorme referentiearchieven kan bedienen zonder externe afhankelijkheden.
Ingebedde OPDS-catalogus
Stelt een OPDS-feed van uw bibliotheek beschikbaar, zodat Kiwix mobiele en desktoplezers titels rechtstreeks van uw server kunnen ontdekken en downloaden.
Geïnitialiseerd bij de eerste opstart
Een optionele ZIM-download-URL haalt uw eerste archief automatisch op bij implementatie, zodat de server doorzoekbaar is zodra deze online komt.
Waarom zou je Kiwix-serve op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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