Tot wel 69% korting voor Kiwix-serve

Implementeer Kiwix-serve met één-klik installatie.

Zelf-gehoste offline lezer voor Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange en duizenden ZIM-archieven.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Kiwix-serve met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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50 GB NVMe-schijfruimte
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100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Kiwix-serve kunt bouwen

Kiwix-serve is de officiële HTTP-server van het Kiwix-project die ZIM-archieven omzet in een snelle, doorzoekbare, via de browser toegankelijke bibliotheek. ZIM is een open gecomprimeerd archiefformaat dat complete websites vastlegt — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-talks, MDN, Khan Academy en honderden andere — voor volledig offline lezen.

Zelf Kiwix-serve hosten op een VPS geeft u een permanente, altijd-online referentiebibliotheek die niet afhankelijk is van het openbare internet, de uptime van de oorspronkelijke site of upstream betaalmuren. Plaats ZIM-bestanden in het datavolume vanuit de officiële Kiwix-bibliotheek en de server herlaadt ze automatisch, waardoor een uniforme webinterface met full-text zoekfunctie over elk geladen archief wordt blootgesteld.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Kiwix-serve

Hot-reload ZIM-bibliotheek

Plaats nieuwe ZIM-bestanden in het datavolume en kiwix-serve pikt ze automatisch op met de ingebouwde bibliotheekmonitor — geen herstarts nodig.

Zoeken in volledige tekst

Zoek door elk geladen archief met een geïntegreerde full-text index, inclusief suggesties tijdens het typen voor snelle zoekopdrachten binnen Wikipedia of elke andere ZIM.

Eigen content meenemen

Kies een willekeurige ZIM uit de officiële Kiwix-catalogus — volledige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumps, MDN, Khan Academy, TED en vele andere referentiearchieven.

Geoptimaliseerd voor offline lezen

ZIM-compressie houdt de opslag laag en opzoekingen snel, zodat één enkele VPS enorme referentiearchieven kan bedienen zonder externe afhankelijkheden.

Ingebedde OPDS-catalogus

Stelt een OPDS-feed van uw bibliotheek beschikbaar, zodat Kiwix mobiele en desktoplezers titels rechtstreeks van uw server kunnen ontdekken en downloaden.

Geïnitialiseerd bij de eerste opstart

Een optionele ZIM-download-URL haalt uw eerste archief automatisch op bij implementatie, zodat de server doorzoekbaar is zodra deze online komt.

Waarom zou je Kiwix-serve op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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