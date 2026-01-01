Installeer OctoBot met één-klik installatie.
Open-source cryptohandelsbot voor het automatiseren van AI-, grid-, DCA- en TradingView-strategieën op 15+ beurzen.
Kies een VPS-abonnement voor OctoBot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OctoBot kunt bouwen
OctoBot is een gratis, open-source cryptocurrency handelsbot die verbinding maakt met Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit en meer dan 15 andere beurzen via één enkele webinterface. Het ondersteunt grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-gestuurde strategieën, TradingView webhook-automatisering en een volledig scriptbare backtesting-engine voor het verfijnen van instellingen aan de hand van historische marktgegevens.
Door OctoBot zelf te hosten op je eigen VPS blijven al je API-sleutels, profielen en handelsgeschiedenis onder jouw directe controle, zonder een custodial laag tussen jou en de beurs. De browser-UI draait 24/7 op je VPS zodat strategieën blijven uitvoeren, zelfs wanneer je lokale machine offline is, en het tentacles plug-insysteem stelt je in staat de bot uit te breiden met aangepaste signalen of interfaces zonder de upstream image aan te passen.
Key features van OctoBot
15+ uitwisselingsondersteuning
Maak verbinding met Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit en nog veel meer spot- en futuresbeurzen vanaf één implementatie.
Meerdere strategietypen
Draai grid trading, DCA, market making, arbitrage, door AI aangestuurde signalen en TradingView webhook-strategieën naast elkaar in onafhankelijke profielen.
TradingView-automatisering
Ontvang TradingView-meldingen rechtstreeks in OctoBot om transacties te activeren op basis van je favoriete Pine Script-indicatoren zonder tussenliggende diensten.
Backtesting-engine
Speel strategieën opnieuw af tegen historische marktgegevens met gedetailleerde prestatierapporten voordat u kapitaal riskeert op een live beurs.
Tentacles plug-insysteem
Breid OctoBot uit met community-tentakels voor nieuwe strategieën, exchanges en interfaces, of schrijf je eigen zonder het project te forken.
Telegram en webwaarschuwingen
Bewaak portfolio- en handelsactiviteit vanaf het ingebouwde webdashboard of stuur live meldingen naar Telegram voor controle onderweg.
Waarom zou je OctoBot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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