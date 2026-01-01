Installeer Casibase met één-klik installatie.
Open-source AI-kennisbank en LLM-aangedreven chatplatform voor het bouwen van domeinspecifieke assistenten.
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Wat je met Casibase kunt bouwen
Casibase is een open-source platform voor kennisbeheer en AI-chatbots dat organisaties in staat stelt domeinspecifieke assistenten te bouwen, ondersteund door echte bedrijfsgegevens. Het combineert op embeddings gebaseerde documentinvoer met ondersteuning voor meerdere grote taalmodellen — waaronder ChatGPT, Claude, Llama 3 en DeepSeek — zodat teams hun eigen kennisbank kunnen bevragen via een chatinterface in natuurlijke taal, zonder ruwe documenten naar diensten van derden te sturen.
Door Casibase zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en model-API-sleutels volledig op infrastructuur die jij beheert. De stack wordt geleverd met MySQL voor persistentie en integreert met Casdoor voor bedrijfsbrede authenticatie, waaronder GitHub, Google en aangepaste OAuth-providers.
Key features van Casibase
Multi-model LLM-ondersteuning
Maak verbinding met ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 en HuggingFace-modellen, zodat u van provider kunt wisselen of providers kunt vergelijken zonder uw kennisbank opnieuw in te laden.
Op embeddings gebaseerde retrieval
Documenten worden opgesplitst en ingebed op het moment van opname, waardoor semantisch zoeken mogelijk wordt dat contextueel relevante passages naar boven haalt in plaats van trefwoordovereenkomsten.
Authenticatie voor bedrijven
Casdoor-integratie biedt single sign-on met GitHub, Google en zakelijke OAuth-providers, met gedetailleerde toegangscontroles voor alle kennisopslagplaatsen.
Meertalige interface
De web-UI wordt geleverd met ondersteuning voor 12 talen, waardoor het toegankelijk is voor wereldwijd verspreide teams zonder extra lokalisatiewerk.
Externe assettoegang
Ingebouwde ondersteuning voor RDP-, VNC- en SSH-protocollen stelt u in staat om externe infrastructuur als kennisactiva te koppelen naast documenten en chatgeschiedenis.
Waarom zou je Casibase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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