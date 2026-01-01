Forgejo is een door de gemeenschap gedreven, zelfgehoste Git-dienst die is ontstaan als een fork van Gitea, met een sterke focus op transparantie en gebruikersautonomie. Het biedt teams alles wat ze nodig hebben om softwareprojecten te hosten, eraan samen te werken en te beheren — van repositorybeheer en codereview tot issue tracking, wiki's en ingebouwde CI/CD Actions — in een lichtgewicht, hulpbronnenefficiënt pakket dat comfortabel draait op een kleine VPS.

Je Git-infrastructuur zelf hosten met Forgejo betekent volledig eigenaarschap van je broncode, geen afhankelijkheid van platforms van derden en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Je krijgt samenwerkingsfuncties van enterprise-kwaliteit zonder prijs per gebruiker of het risico dat beleidswijzigingen van externe providers je team buitensluiten van hun eigen repositories.