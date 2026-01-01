Implementeer Forgejo met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste Git-service met een volledige webinterface, pull requests, issue tracking en CI/CD-pipelines.
Kies een VPS-abonnement voor Forgejo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Forgejo kunt bouwen
Forgejo is een door de gemeenschap gedreven, zelfgehoste Git-dienst die is ontstaan als een fork van Gitea, met een sterke focus op transparantie en gebruikersautonomie. Het biedt teams alles wat ze nodig hebben om softwareprojecten te hosten, eraan samen te werken en te beheren — van repositorybeheer en codereview tot issue tracking, wiki's en ingebouwde CI/CD Actions — in een lichtgewicht, hulpbronnenefficiënt pakket dat comfortabel draait op een kleine VPS.
Je Git-infrastructuur zelf hosten met Forgejo betekent volledig eigenaarschap van je broncode, geen afhankelijkheid van platforms van derden en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Je krijgt samenwerkingsfuncties van enterprise-kwaliteit zonder prijs per gebruiker of het risico dat beleidswijzigingen van externe providers je team buitensluiten van hun eigen repositories.
Key features van Forgejo
Volledige Git-hosting
Host repositories met SSH- en HTTPS-toegang, branchbeveiliging en een webgebaseerde diff-viewer voor codereview.
Pull-aanvragen en beoordelingen
Gestructureerde codereview-workflow met inline opmerkingen, goedkeuringsvereisten en samenvoegstrategieën voor kwaliteitscontrole.
Probleemregistratie
Ingebouwde probleemtracker met labels, mijlpalen en projectborden om werk te beheren naast de bijbehorende code.
Ingebouwde CI/CD-acties
Met GitHub Actions-compatibele automatisering kunt u tests en implementaties rechtstreeks in Forgejo uitvoeren zonder externe CI-services.
Pakketregister
Host Docker-images, NPM-pakketten en andere artefacten op hetzelfde platform als uw broncode voor een uniforme toeleveringsketen.
Federatieondersteuning
ActivityPub-gebaseerde federatie maakt instantie-overschrijdende samenwerking mogelijk, waardoor de afhankelijkheid van één enkele gecentraliseerde hostingprovider wordt verminderd.
Waarom zou je Forgejo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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