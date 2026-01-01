Horilla is een volledig open-source Human Resource Management- en CRM-platform gebouwd op Django en PostgreSQL. Het verenigt de volledige levenscyclus van medewerkers — werving, onboarding, aanwezigheid, verlof, salarisadministratie, prestaties, helpdesk en offboarding — naast een ingebouwde CRM voor verkooppijplijnen en klantgegevens, ter vervanging van verschillende SaaS-tools met één zelf-gehoste stack.

Door Horilla zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige werknemersgegevens, salarissen en klantgegevens onder uw directe controle, zonder kosten per gebruiker. U behoudt volledige databasetoegang voor aangepaste rapportage en integraties, plus de vrijheid om modules uit te breiden zonder te hoeven wachten op vendor roadmaps.