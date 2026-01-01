Implementeer Horilla met één-klik installatie.
Gratis open-source HR- en CRM-platform dat werknemers, salarisadministratie, werving en aanwezigheid omvat.
Kies een VPS-abonnement voor Horilla
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Horilla kunt bouwen
Horilla is een volledig open-source Human Resource Management- en CRM-platform gebouwd op Django en PostgreSQL. Het verenigt de volledige levenscyclus van medewerkers — werving, onboarding, aanwezigheid, verlof, salarisadministratie, prestaties, helpdesk en offboarding — naast een ingebouwde CRM voor verkooppijplijnen en klantgegevens, ter vervanging van verschillende SaaS-tools met één zelf-gehoste stack.
Door Horilla zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige werknemersgegevens, salarissen en klantgegevens onder uw directe controle, zonder kosten per gebruiker. U behoudt volledige databasetoegang voor aangepaste rapportage en integraties, plus de vrijheid om modules uit te breiden zonder te hoeven wachten op vendor roadmaps.
Key features van Horilla
Werving en onboarding
Volg vacatures, kandidatenstromen, interviewfasen en onboardingtaken zonder een aparte ATS of onboardingtool.
Aanwezigheid en verlof
Beheer ploegenroosters, biometrische aanwezigheid, verlofrechten en goedkeuringsworkflows voor het hele personeelsbestand.
Ingebouwde loonadministratie
Configureer contracten, toelagen, inhoudingen en belastingregels, en voer vervolgens salariscycli uit met het genereren van loonstroken direct in Horilla.
Prestatie en doelen
Definieer KPI's en OKR's, voer 360-graden feedbackcycli uit en koppel individuele doelen aan organisatiedoelstellingen.
Geïntegreerd CRM
Beheer leads, kansen, klantaccounts en verkooppijplijnen naast HR-gegevens in één uniforme database.
Modulaire REST API
Elke module wordt geleverd met een gedocumenteerde REST API voor de integratie van Horilla met salarisverwerkers, identiteitssystemen en BI-tools.
Waarom zou je Horilla op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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