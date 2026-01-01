Installeer CyberChef met één-klik installatie.
Het 'Cyber Swiss Army Knife' van GCHQ met meer dan 300 bewerkingen voor codering, encryptie en data-analyse in de browser.
Kies een VPS-abonnement voor CyberChef
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CyberChef kunt bouwen
CyberChef is een krachtige, webgebaseerde tool voor gegevensmanipulatie, ontwikkeld door GCHQ, met meer dan 300 ingebouwde functies voor versleuteling, codering, compressie, hashing en conversie van gegevensformaten — allemaal via een intuïtieve drag-and-drop interface. Het unieke "receptsysteem" stelt je in staat om meerdere bewerkingen aan elkaar te koppelen tot herbruikbare, deelbare workflows, terwijl de "Magic"-functie automatisch coderingstypen detecteert om de analyse te versnellen.
Omdat CyberChef alles aan de clientzijde in je browser verwerkt, verlaten gevoelige gegevens je machine nooit. Het zelf hosten van je eigen instantie op een VPS zorgt ervoor dat het altijd beschikbaar is voor je team, alleen toegankelijk is binnen je infrastructuur, en vrij is van afhankelijkheid van openbaar gehoste versies — cruciaal voor beveiligingsoperaties en incidentrespons-workflows die vertrouwelijke gegevens verwerken.
Key features van CyberChef
300+ Ingebouwde bewerkingen
Omvat Base64, AES, SHA-hashing, regex, IP-parsing, compressie en tientallen andere datatransformatiebewerkingen zonder code te schrijven.
Receptketen
Koppel meerdere bewerkingen aan elkaar tot herbruikbare recepten die kunnen worden opgeslagen en gedeeld via een URL, waardoor herhaalbare en gedocumenteerde workflows voor datatransformatie mogelijk worden.
Verwerking aan de clientzijde
Alle bewerkingen worden volledig in de browser uitgevoerd — gegevens verlaten uw machine nooit, waardoor het veilig is voor gevoelige beveiligingsonderzoeken en vertrouwelijke analyses.
Magische autodetectie
De Magic-bewerking identificeert automatisch onbekende coderingsschema's en stelt de juiste bewerkingen voor om ze te decoderen, waardoor triage en analyse worden versneld.
Foutopsporing met breekpunten
Doorloop recepten met breekpunten om tussentijdse gegevensstatussen te inspecteren en complexe meerfasige transformatiepijplijnen op te lossen.
Waarom zou je CyberChef op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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