Tot wel 69% korting voor CyberChef

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Het 'Cyber Swiss Army Knife' van GCHQ met meer dan 300 bewerkingen voor codering, encryptie en data-analyse in de browser.

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5,49  € /mnd
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Installeer CyberChef met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met CyberChef kunt bouwen

CyberChef is een krachtige, webgebaseerde tool voor gegevensmanipulatie, ontwikkeld door GCHQ, met meer dan 300 ingebouwde functies voor versleuteling, codering, compressie, hashing en conversie van gegevensformaten — allemaal via een intuïtieve drag-and-drop interface. Het unieke "receptsysteem" stelt je in staat om meerdere bewerkingen aan elkaar te koppelen tot herbruikbare, deelbare workflows, terwijl de "Magic"-functie automatisch coderingstypen detecteert om de analyse te versnellen.

Omdat CyberChef alles aan de clientzijde in je browser verwerkt, verlaten gevoelige gegevens je machine nooit. Het zelf hosten van je eigen instantie op een VPS zorgt ervoor dat het altijd beschikbaar is voor je team, alleen toegankelijk is binnen je infrastructuur, en vrij is van afhankelijkheid van openbaar gehoste versies — cruciaal voor beveiligingsoperaties en incidentrespons-workflows die vertrouwelijke gegevens verwerken.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van CyberChef

300+ Ingebouwde bewerkingen

Omvat Base64, AES, SHA-hashing, regex, IP-parsing, compressie en tientallen andere datatransformatiebewerkingen zonder code te schrijven.

Receptketen

Koppel meerdere bewerkingen aan elkaar tot herbruikbare recepten die kunnen worden opgeslagen en gedeeld via een URL, waardoor herhaalbare en gedocumenteerde workflows voor datatransformatie mogelijk worden.

Verwerking aan de clientzijde

Alle bewerkingen worden volledig in de browser uitgevoerd — gegevens verlaten uw machine nooit, waardoor het veilig is voor gevoelige beveiligingsonderzoeken en vertrouwelijke analyses.

Magische autodetectie

De Magic-bewerking identificeert automatisch onbekende coderingsschema's en stelt de juiste bewerkingen voor om ze te decoderen, waardoor triage en analyse worden versneld.

Foutopsporing met breekpunten

Doorloop recepten met breekpunten om tussentijdse gegevensstatussen te inspecteren en complexe meerfasige transformatiepijplijnen op te lossen.

Waarom zou je CyberChef op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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