CyberChef is een krachtige, webgebaseerde tool voor gegevensmanipulatie, ontwikkeld door GCHQ, met meer dan 300 ingebouwde functies voor versleuteling, codering, compressie, hashing en conversie van gegevensformaten — allemaal via een intuïtieve drag-and-drop interface. Het unieke "receptsysteem" stelt je in staat om meerdere bewerkingen aan elkaar te koppelen tot herbruikbare, deelbare workflows, terwijl de "Magic"-functie automatisch coderingstypen detecteert om de analyse te versnellen.

Omdat CyberChef alles aan de clientzijde in je browser verwerkt, verlaten gevoelige gegevens je machine nooit. Het zelf hosten van je eigen instantie op een VPS zorgt ervoor dat het altijd beschikbaar is voor je team, alleen toegankelijk is binnen je infrastructuur, en vrij is van afhankelijkheid van openbaar gehoste versies — cruciaal voor beveiligingsoperaties en incidentrespons-workflows die vertrouwelijke gegevens verwerken.