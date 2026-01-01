Implementeer HomeHub met één klik installatie.
Gezinsdashboard zonder login voor gedeelde notities, boodschappenlijstjes, taken, agenda's en uitgaven in één privé PWA.
Kies een VPS-abonnement voor HomeHub
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HomeHub kunt bouwen
HomeHub is een open-source, zelf-gehost hulpmiddel voor het gezin dat elke server verandert in een privé-dashboard voor iedereen in uw huishouden. Ontworpen voor gedeeld gebruik op een thuisnetwerk, wordt het geleverd als een Progressive Web App zonder login, zodat elk gezinslid het in een browser kan openen, op hun startscherm kan opslaan en onmiddellijk kan beginnen samen te werken aan notities, boodschappenlijstjes, klusjes en een gedeelde kalender.
Door HomeHub zelf te hosten, blijven huishoudelijke gegevens — uitgaven, winkelgewoonten, gezinsroutines en geüploade bestanden — volledig op uw eigen VPS, zonder cloud-synchronisatie door derden, tracking of kosten per gebruiker. Functies kunnen individueel worden in- of uitgeschakeld via één enkele YAML-configuratie, zodat u alleen de tools inschakelt die uw gezin daadwerkelijk gebruikt.
Key features van HomeHub
Gedeelde boodschappenlijst
Gedeelde boodschappenlijst met slimme suggesties gebaseerd op eerdere invoer, zodat het hele gezin artikelen kan toevoegen zodra ze opraken.
Gezinsuitgaven tracker
Houd huishoudelijke uitgaven bij met ondersteuning voor vaste lasten zoals abonnementen, nutsvoorzieningen, melk of kranten, allemaal in één grootboek.
Kalender en herinneringen
Gedeelde kalender met kleurgecodeerde categorieën voor rekeningen, school, gezondheid en familie-evenementen houdt elk gezinslid op één lijn.
Klusjes en notities
Lichtgewicht taaktracker en gedeeld notitiebord laten gezinsleden taken toewijzen en snelle berichten noteren zonder extra apps.
Ingebouwde hulpprogramma's
Bevat receptenboek, houdbaarheidsdatumtracker, PDF-compressor, URL-verkorter, QR-generator en een media-downloader in één enkele PWA.
Privé door ontwerp
Geen accountsysteem, geen telemetrie en geen afhankelijkheid van de cloud — alle gegevens blijven binnen uw VPS en thuisnetwerk.
Waarom zou je HomeHub op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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