HomeHub is een open-source, zelf-gehost hulpmiddel voor het gezin dat elke server verandert in een privé-dashboard voor iedereen in uw huishouden. Ontworpen voor gedeeld gebruik op een thuisnetwerk, wordt het geleverd als een Progressive Web App zonder login, zodat elk gezinslid het in een browser kan openen, op hun startscherm kan opslaan en onmiddellijk kan beginnen samen te werken aan notities, boodschappenlijstjes, klusjes en een gedeelde kalender.

Door HomeHub zelf te hosten, blijven huishoudelijke gegevens — uitgaven, winkelgewoonten, gezinsroutines en geüploade bestanden — volledig op uw eigen VPS, zonder cloud-synchronisatie door derden, tracking of kosten per gebruiker. Functies kunnen individueel worden in- of uitgeschakeld via één enkele YAML-configuratie, zodat u alleen de tools inschakelt die uw gezin daadwerkelijk gebruikt.