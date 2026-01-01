NSQ is een realtime gedistribueerd berichtenplatform dat oorspronkelijk bij Bitly is gebouwd om miljarden berichten per dag te verwerken. In tegenstelling tot traditionele brokers draait NSQ als een gedecentraliseerd cluster van kleine daemons — er is geen enkel broker-knelpunt, geen masterknooppunt en geen gedeelde status — zodat producenten en consumenten horizontaal kunnen schalen zonder herconfiguratie.

Door NSQ zelf te hosten op uw eigen VPS blijven grootschalige gebeurtenisstromen, telemetrie en asynchrone job-pijplijnen binnen uw infrastructuur, zonder kosten per bericht en zonder beperking door beheerde services. De meegeleverde webbeheerinterface biedt realtime inzicht in onderwerpen, kanalen en berichtensnelheden, terwijl de lookupd-detectieservice de noodzaak voor hardgecodeerde brokeradressen in uw hele vloot elimineert.