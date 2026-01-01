Installeer NSQ met één-klik installatie.
Realtime gedistribueerd berichtenplatform ontworpen voor fouttolerantie en streaming met hoge doorvoer op schaal.
Kies een VPS-abonnement voor NSQ
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NSQ kunt bouwen
NSQ is een realtime gedistribueerd berichtenplatform dat oorspronkelijk bij Bitly is gebouwd om miljarden berichten per dag te verwerken. In tegenstelling tot traditionele brokers draait NSQ als een gedecentraliseerd cluster van kleine daemons — er is geen enkel broker-knelpunt, geen masterknooppunt en geen gedeelde status — zodat producenten en consumenten horizontaal kunnen schalen zonder herconfiguratie.
Door NSQ zelf te hosten op uw eigen VPS blijven grootschalige gebeurtenisstromen, telemetrie en asynchrone job-pijplijnen binnen uw infrastructuur, zonder kosten per bericht en zonder beperking door beheerde services. De meegeleverde webbeheerinterface biedt realtime inzicht in onderwerpen, kanalen en berichtensnelheden, terwijl de lookupd-detectieservice de noodzaak voor hardgecodeerde brokeradressen in uw hele vloot elimineert.
Key features van NSQ
Gedecentraliseerde topologie
Voer nsqd-daemons uit die samen met producers zijn geplaatst en gebruik nsqlookupd voor ontdekking — geen enkel storingspunt en geen centrale broker die de doorvoer kan belemmeren.
Minstens één keer levering
Persistente berichtenwachtrijen met schijfoverloop garanderen dat berichten behouden blijven bij uitval van consumenten en piekverkeer, zonder dat er gebeurtenissen verloren gaan.
Kanaaluitwaaiering
Onderwerpen worden uitgezonden naar meerdere onafhankelijke kanalen, waardoor verschillende consumentengroepen dezelfde gebeurtenisstroom parallel en zonder coördinatie kunnen verwerken.
Realtime beheer UI
Browsergebaseerd nsqadmin-dashboard toont live berichtensnelheden, diepte per kanaal en statistieken per node, zodat u streams kunt oplossen zonder CLI-tools.
HTTP- en TCP-cliënten
Native clientbibliotheken in Go, Python, Java, Node.js en meer, plus een eenvoudige HTTP API voor publicatie — integreer vanuit elke taal zonder een aangepast protocol.
Waarom zou je NSQ op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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