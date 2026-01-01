OpenLIT is een open-source AI-engineeringplatform dat LLM- en generatieve AI-applicaties full-stack observeerbaarheid biedt met één enkele instrumentatieregel. Het legt traces, tokengebruik, latentie, fouten en kosten vast over meer dan 50 LLM-providers, vectordatabases, GPU's en agentframeworks — allemaal met behulp van native OpenTelemetry semantische conventies, zodat bestaande OTel-pipelines werken zonder aangepaste SDK's.

Door OpenLIT zelf te hosten op uw eigen VPS blijven promptinhoud, modelgebruik en API-sleutelactiviteit op infrastructuur die u beheert, zonder per-token prijzen of gebruikerslimieten opgelegd door een SaaS-leverancier. ClickHouse-opslag verwerkt telemetrie met een hoog volume, en de gebundelde OTel-collector exposeert OTLP gRPC- en HTTP-eindpunten klaar voor de OpenLIT SDK of elke andere OTel-geïnstrumenteerde service.