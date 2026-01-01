Implementeer OpenLIT met één-klik installatie.
Open-source OpenTelemetry-native observeerbaarheids- en kostenbewakingsplatform voor LLM- en generatieve AI-toepassingen.
Kies een VPS-abonnement voor OpenLIT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenLIT kunt bouwen
OpenLIT is een open-source AI-engineeringplatform dat LLM- en generatieve AI-applicaties full-stack observeerbaarheid biedt met één enkele instrumentatieregel. Het legt traces, tokengebruik, latentie, fouten en kosten vast over meer dan 50 LLM-providers, vectordatabases, GPU's en agentframeworks — allemaal met behulp van native OpenTelemetry semantische conventies, zodat bestaande OTel-pipelines werken zonder aangepaste SDK's.
Door OpenLIT zelf te hosten op uw eigen VPS blijven promptinhoud, modelgebruik en API-sleutelactiviteit op infrastructuur die u beheert, zonder per-token prijzen of gebruikerslimieten opgelegd door een SaaS-leverancier. ClickHouse-opslag verwerkt telemetrie met een hoog volume, en de gebundelde OTel-collector exposeert OTLP gRPC- en HTTP-eindpunten klaar voor de OpenLIT SDK of elke andere OTel-geïnstrumenteerde service.
Key features van OpenLIT
LLM observeerbaarheid
Leg prompts, voltooiingen, tokens, latentie en fouten vast bij meer dan 50 LLM-providers met twee regels SDK-configuratie.
Kostenbewaking
Volg de uitgaven per verzoek, per model en per applicatie in realtime met ingebouwde prijzen voor grote LLM-aanbieders.
OpenTelemetry native
Maakt gebruik van standaard OTel semantische conventies voor generatieve AI, zodat elke met OTel-geïnstrumenteerde service gegevens verzendt zonder vendor-SDK's.
GPU-bewaking
Verzamel NVIDIA- en AMD GPU-statistieken — gebruik, geheugen, temperatuur en stroomverbruik — naast modeltelemetrie.
Prompt- en kluisbeheer
Versiebeheer van prompts, voer experimenten uit en sla API-sleutels van providers op in een ingebouwde geheime kluis met op rollen gebaseerde toegang.
Testomgeving en evaluaties
Vergelijk modelreacties naast elkaar en voer geautomatiseerde evaluaties uit om kwaliteit, bias en hallucinatie te beoordelen.
Waarom zou je OpenLIT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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