Cerbos is een zelf-gehost beleidsbeslissingspunt dat autorisatielogica loskoppelt van uw applicatiecode. In plaats van permissiecontroles te verspreiden over services, definieert u resource- en principalbeleid als versiebeheerde YAML-bestanden, en Cerbos beantwoordt autorisatievragen via een REST- en gRPC-API met responstijden van minder dan een milliseconde.

Door Cerbos zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke autorisatiebeslissing en auditlog volledig binnen uw infrastructuur — geen enkele externe service ziet welke gebruikers toegang hebben tot welke resources. Beleid leeft naast uw code, integreert met elke taal via gegenereerde SDK-clients en kan tijdens runtime opnieuw worden geladen zonder uw services opnieuw op te starten.