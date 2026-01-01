Tot wel 69% korting voor Cerbos

Installeer Cerbos met één-klik installatie.

Open source, taalonafhankelijke autorisatiedienst voor het schrijven van contextbewust toegangscontrolebeleid als code.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Installeer Cerbos met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Cerbos kunt bouwen

Cerbos is een zelf-gehost beleidsbeslissingspunt dat autorisatielogica loskoppelt van uw applicatiecode. In plaats van permissiecontroles te verspreiden over services, definieert u resource- en principalbeleid als versiebeheerde YAML-bestanden, en Cerbos beantwoordt autorisatievragen via een REST- en gRPC-API met responstijden van minder dan een milliseconde.

Door Cerbos zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke autorisatiebeslissing en auditlog volledig binnen uw infrastructuur — geen enkele externe service ziet welke gebruikers toegang hebben tot welke resources. Beleid leeft naast uw code, integreert met elke taal via gegenereerde SDK-clients en kan tijdens runtime opnieuw worden geladen zonder uw services opnieuw op te starten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Cerbos

Beleid als code

Definieer toegangsregels in versiebeheerde YAML-bestanden met volledige Git-geschiedenis, codereview en CI/CD-validatie in plaats van databasetabellen die verborgen zijn in uw app.

Taalonafhankelijk

Roep Cerbos aan via REST of gRPC vanuit elke taal met officiële SDK-clients voor Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby en Rust.

Contextbewuste beslissingen

Evalueer machtigingen op basis van attributen van de gebruiker, bron en omgeving — inclusief JWT-claims — om gedetailleerde regels uit te drukken die verder gaan dan statische roltoewijzingen.

Sub-milliseconde latentie

Beleidsregels worden gecompileerd tot een in-memory beslissingsengine, zodat controles ruim binnen een milliseconde worden uitgevoerd en horizontaal schalen zonder tussenkomst van een database.

Ingebouwd auditlogboek

Elke autorisatiebeslissing kan worden vastgelegd met de volledige context van verzoek en antwoord voor nalevingsrapportage en achteraf beleiddebugging.

Waarom zou je Cerbos op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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