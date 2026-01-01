Installeer Cerbos met één-klik installatie.
Open source, taalonafhankelijke autorisatiedienst voor het schrijven van contextbewust toegangscontrolebeleid als code.
Kies een VPS-abonnement voor Cerbos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cerbos kunt bouwen
Cerbos is een zelf-gehost beleidsbeslissingspunt dat autorisatielogica loskoppelt van uw applicatiecode. In plaats van permissiecontroles te verspreiden over services, definieert u resource- en principalbeleid als versiebeheerde YAML-bestanden, en Cerbos beantwoordt autorisatievragen via een REST- en gRPC-API met responstijden van minder dan een milliseconde.
Door Cerbos zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke autorisatiebeslissing en auditlog volledig binnen uw infrastructuur — geen enkele externe service ziet welke gebruikers toegang hebben tot welke resources. Beleid leeft naast uw code, integreert met elke taal via gegenereerde SDK-clients en kan tijdens runtime opnieuw worden geladen zonder uw services opnieuw op te starten.
Key features van Cerbos
Beleid als code
Definieer toegangsregels in versiebeheerde YAML-bestanden met volledige Git-geschiedenis, codereview en CI/CD-validatie in plaats van databasetabellen die verborgen zijn in uw app.
Taalonafhankelijk
Roep Cerbos aan via REST of gRPC vanuit elke taal met officiële SDK-clients voor Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby en Rust.
Contextbewuste beslissingen
Evalueer machtigingen op basis van attributen van de gebruiker, bron en omgeving — inclusief JWT-claims — om gedetailleerde regels uit te drukken die verder gaan dan statische roltoewijzingen.
Sub-milliseconde latentie
Beleidsregels worden gecompileerd tot een in-memory beslissingsengine, zodat controles ruim binnen een milliseconde worden uitgevoerd en horizontaal schalen zonder tussenkomst van een database.
Ingebouwd auditlogboek
Elke autorisatiebeslissing kan worden vastgelegd met de volledige context van verzoek en antwoord voor nalevingsrapportage en achteraf beleiddebugging.
Waarom zou je Cerbos op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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