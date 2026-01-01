Installeer CKAN met één-klik installatie.
Open-source dataportaalplatform voor het publiceren, delen en ontdekken van onderzoeks- en overheidsdatasets.
Kies een VPS-abonnement voor CKAN
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CKAN kunt bouwen
CKAN is het toonaangevende open-source datamanagementsysteem dat wordt gebruikt door nationale, regionale en stedelijke overheden, samen met onderzoeksinstellingen, om openbare dataportalen aan te drijven. Het combineert een gestructureerde datasetcatalogus, uitgebreide metadataschema's, een full-text zoekbackend en een tabulaire DataStore die geüploade CSV- en Excel-bestanden beschikbaar maakt via een opvraagbare REST API.
CKAN zelf hosten op je eigen VPS houdt elke dataset, organisatiestructuur en API-token onder jouw controle, zonder kosten per dataset en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het platform is zeer uitbreidbaar via honderden community-plugins die harvesting, ruimtelijke gegevens, DCAT-uitwisseling, single sign-on en aangepaste schema's omvatten.
Key features van CKAN
Rijke datasetcatalogus
Organiseer datasets in groepen en organisaties met aangepaste metadataschema's, tags, licenties en een volledige revisiegeschiedenis per bron.
Queryable DataStore API
Geüploade CSV- en Excel-bestanden worden in een door PostgreSQL ondersteunde DataStore geplaatst die filtering, sortering en SQL-query's via REST beschikbaar maakt.
Door Solr aangedreven zoekfunctie
Een speciale Solr-index levert snel gefacetteerd zoeken over titels, beschrijvingen, tags en aangepaste velden, zelfs op portals met miljoenen records.
Harvesters en DCAT
Haal metadata op van andere CKAN-, CSW- en DCAT-eindpunten om datasets over instellingen heen te federeren zonder handmatige herinvoer.
Gedetailleerde machtigingen
Op organisatie gebaseerde rollen laten u bepalen wie datasets kan maken, bewerken en publiceren, met openbare, privé en concept zichtbaarheidsstatussen per bron.
Waarom zou je CKAN op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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