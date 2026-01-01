CKAN is het toonaangevende open-source datamanagementsysteem dat wordt gebruikt door nationale, regionale en stedelijke overheden, samen met onderzoeksinstellingen, om openbare dataportalen aan te drijven. Het combineert een gestructureerde datasetcatalogus, uitgebreide metadataschema's, een full-text zoekbackend en een tabulaire DataStore die geüploade CSV- en Excel-bestanden beschikbaar maakt via een opvraagbare REST API.

CKAN zelf hosten op je eigen VPS houdt elke dataset, organisatiestructuur en API-token onder jouw controle, zonder kosten per dataset en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het platform is zeer uitbreidbaar via honderden community-plugins die harvesting, ruimtelijke gegevens, DCAT-uitwisseling, single sign-on en aangepaste schema's omvatten.