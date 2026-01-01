Kan is een zelfgehost, open-source Kanban-bord, ontworpen voor teams die volledige controle willen over hun projectgegevens. Gebouwd met Next.js en PostgreSQL, biedt het de vertrouwde kaart-en-bord workflow van Trello zonder de prijs per gebruiker of data lock-in. Borden, kaarten, labels en teamwerkruimtes zijn allemaal standaard inbegrepen.

Kan hosten op je eigen VPS betekent dat je projectgegevens privé blijven en op infrastructuur die jij beheert. Met ondersteuning voor aanmelden via e-mail/wachtwoord en meer dan 20 OAuth-providers — waaronder Google, GitHub en Microsoft — kan je team direct beginnen met samenwerken, zonder extra configuratie.