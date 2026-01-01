Implementeer Kan met één-klik installatie.
Open-source Kanbanbord en projectmanagementtool gebouwd als een privacy-gericht Trello-alternatief.
Kies een VPS-abonnement voor Kan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kan kunt bouwen
Kan is een zelfgehost, open-source Kanban-bord, ontworpen voor teams die volledige controle willen over hun projectgegevens. Gebouwd met Next.js en PostgreSQL, biedt het de vertrouwde kaart-en-bord workflow van Trello zonder de prijs per gebruiker of data lock-in. Borden, kaarten, labels en teamwerkruimtes zijn allemaal standaard inbegrepen.
Kan hosten op je eigen VPS betekent dat je projectgegevens privé blijven en op infrastructuur die jij beheert. Met ondersteuning voor aanmelden via e-mail/wachtwoord en meer dan 20 OAuth-providers — waaronder Google, GitHub en Microsoft — kan je team direct beginnen met samenwerken, zonder extra configuratie.
Key features van Kan
Kanban-borden
Organiseer werk op borden en kaarten met labels, filters en slepen en neerzetten voor elke teamworkflow.
Teamwerkruimtes
Nodig leden uit voor gedeelde werkruimtes met controle over de zichtbaarheid van borden, zodat de juiste personen de juiste projecten zien.
Trello-import
Migreer bestaande Trello-borden rechtstreeks naar Kan om de projectgeschiedenis te behouden zonder handmatige herinvoer.
Flexibele authenticatie
Log in met e-mail/wachtwoord of een van de meer dan 20 OAuth-providers, waaronder Google, GitHub en Microsoft.
Activiteitsregistratie
Activiteitenlogboeken van kaarten en commentaardraden houden een volledige geschiedenis bij van elke wijziging en discussie op één plek.
Waarom zou je Kan op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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