Installeer Cockpit CMS met één-klik installatie.
Lichtgewicht API-first headless CMS voor ontwikkelaars die flexibele contentmodellering nodig hebben zonder de overhead van een monolithisch CMS.
Kies een VPS-abonnement voor Cockpit CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cockpit CMS kunt bouwen
Cockpit is een modern headless contentmanagementsysteem gebouwd voor ontwikkelaarsworkflows. Het biedt een schone, intuïtieve interface voor het definiëren van inhoudstypen, collecties en singletons, en genereert vervolgens automatisch RESTful en GraphQL API's voor elk inhoudsmodel — geen aangepaste API-code vereist. De lichtgewicht voetafdruk betekent snellere implementaties en een lager resourceverbruik vergeleken met traditionele CMS-platforms.
Het zelf hosten van Cockpit op uw VPS houdt redactionele inhoud, gebruikersgegevens en API-tokens binnen uw eigen infrastructuur. U behoudt volledige controle over API-snelheidslimieten, authenticatie en opslag terwijl u inhoud levert aan elk front-end framework — React, Vue, Angular, mobiele apps, of statische sitegeneratoren zoals Next.js en Gatsby.
Key features van Cockpit CMS
API-first contentlevering
Elke contentcollectie krijgt automatisch REST- en GraphQL-endpoints, klaar om elke front-end of mobiele app te voeden.
Flexibele contentmodellering
Definieer aangepaste veldtypen, geneste structuren en inhoudsrelaties zonder schemamigraties te schrijven.
Ondersteuning voor meerdere talen
Beheer gelokaliseerde inhoud native voor internationale sites zonder extra plugins of externe vertaaldiensten.
Rolgebaseerde machtigingen
Wijs gedetailleerde toegangsniveaus toe aan redacteuren, medewerkers en API-clients, zodat elke rol alleen toegang heeft tot wat het hoort te hebben.
Webhook-integratie
Activeer geautomatiseerde workflows en cache-invalidaties bij inhoudswijzigingen met configureerbare webhook-eindpunten.
Waarom zou je Cockpit CMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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