Cockpit is een modern headless contentmanagementsysteem gebouwd voor ontwikkelaarsworkflows. Het biedt een schone, intuïtieve interface voor het definiëren van inhoudstypen, collecties en singletons, en genereert vervolgens automatisch RESTful en GraphQL API's voor elk inhoudsmodel — geen aangepaste API-code vereist. De lichtgewicht voetafdruk betekent snellere implementaties en een lager resourceverbruik vergeleken met traditionele CMS-platforms.

Het zelf hosten van Cockpit op uw VPS houdt redactionele inhoud, gebruikersgegevens en API-tokens binnen uw eigen infrastructuur. U behoudt volledige controle over API-snelheidslimieten, authenticatie en opslag terwijl u inhoud levert aan elk front-end framework — React, Vue, Angular, mobiele apps, of statische sitegeneratoren zoals Next.js en Gatsby.