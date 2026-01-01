DokuWiki is een lichtgewicht, standaarden-compatibele wiki die alle inhoud opslaat in platte tekstbestanden in plaats van een database. Dit bestandsgebaseerde ontwerp houdt de installatie minimaal en maakt back-ups triviaal eenvoudig — kopieer gewoon de bestanden. Ondanks zijn eenvoud biedt DokuWiki een complete bewerkingservaring, hiërarchische naamruimte-organisatie, gedetailleerde toegangscontroles en een uitgebreid plugin-ecosysteem dat de functionaliteit kan uitbreiden zonder de infrastructuurcomplexiteit te vergroten.

DokuWiki zelf hosten op uw VPS houdt uw documentatie privé en volledig toegankelijk op uw eigen voorwaarden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen afhankelijkheden van externe services en geen gegevens die uw infrastructuur verlaten — waardoor het een betrouwbare langetermijnkeuze is voor interne wiki's, technische draaiboeken en teambasis voor kennis van elke omvang.