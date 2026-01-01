Installeer DokuWiki met één-klik installatie.
Eenvoudig, databasevrij wikiplatform voor technische documentatie en teamkennisbanken.
Kies een VPS-abonnement voor DokuWiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DokuWiki kunt bouwen
DokuWiki is een lichtgewicht, standaarden-compatibele wiki die alle inhoud opslaat in platte tekstbestanden in plaats van een database. Dit bestandsgebaseerde ontwerp houdt de installatie minimaal en maakt back-ups triviaal eenvoudig — kopieer gewoon de bestanden. Ondanks zijn eenvoud biedt DokuWiki een complete bewerkingservaring, hiërarchische naamruimte-organisatie, gedetailleerde toegangscontroles en een uitgebreid plugin-ecosysteem dat de functionaliteit kan uitbreiden zonder de infrastructuurcomplexiteit te vergroten.
DokuWiki zelf hosten op uw VPS houdt uw documentatie privé en volledig toegankelijk op uw eigen voorwaarden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen afhankelijkheden van externe services en geen gegevens die uw infrastructuur verlaten — waardoor het een betrouwbare langetermijnkeuze is voor interne wiki's, technische draaiboeken en teambasis voor kennis van elke omvang.
Key features van DokuWiki
Geen database vereist
Alle inhoud wordt opgeslagen als platte tekstbestanden, waardoor de overhead voor database-instellingen en -onderhoud die gebruikelijk is bij andere wikiplatforms, wordt geëlimineerd.
Versiebeheer ingebouwd
Elke bewerking wordt bijgehouden met een volledige diff-weergave en een terugdraaifunctie met één klik, zodat geen enkele inhoudswijziging permanent verloren gaat.
Flexibele toegangscontrole
Gebruikersgroepen en machtigingen op paginaniveau laten je gedeelten van de wiki beperken of openstellen voor precies het juiste publiek.
Rijk plug-in ecosysteem
Honderden community-plugins voegen functies toe zoals syntaxiskleuring, diagrammen, takenlijsten en integraties zonder de kerncode aan te raken.
Eenvoudige back-ups
Omdat inhoud platte bestanden zijn, is het maken van een back-up van de hele wiki net zo eenvoudig als één map kopiëren of het opnemen ervan in elke bestandsgebaseerde back-upstrategie.
Waarom zou je DokuWiki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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