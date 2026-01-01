Chatpad AI is een schone, open-source webinterface voor OpenAI's GPT-modellen die elk gesprek en elke API-sleutel opslaat in de lokale opslag van de browser in plaats van op externe servers. Er is geen tracking, geen cookies en geen server-side logging — uw prompts en antwoorden gaan rechtstreeks van uw browser naar de OpenAI API en nergens anders.

Het zelf hosten van Chatpad AI geeft teams een gedeelde, altijd beschikbare ChatGPT-interface op de bedrijfsinfrastructuur, centraliseert de facturering van API-gebruik en biedt betrouwbare toegang, onafhankelijk van de beschikbaarheid van de consumentendienst van OpenAI of beleidswijzigingen.