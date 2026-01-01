Installeer Chatpad AI met één-klik installatie.
Privacygericht ChatGPT-interface dat alle gesprekken lokaal opslaat zonder tracking of gegevensverzameling.
Kies een VPS-abonnement voor Chatpad AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chatpad AI kunt bouwen
Chatpad AI is een schone, open-source webinterface voor OpenAI's GPT-modellen die elk gesprek en elke API-sleutel opslaat in de lokale opslag van de browser in plaats van op externe servers. Er is geen tracking, geen cookies en geen server-side logging — uw prompts en antwoorden gaan rechtstreeks van uw browser naar de OpenAI API en nergens anders.
Het zelf hosten van Chatpad AI geeft teams een gedeelde, altijd beschikbare ChatGPT-interface op de bedrijfsinfrastructuur, centraliseert de facturering van API-gebruik en biedt betrouwbare toegang, onafhankelijk van de beschikbaarheid van de consumentendienst van OpenAI of beleidswijzigingen.
Key features van Chatpad AI
Lokale gegevensopslag
Alle gesprekken en API-sleutels worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser, zodat geen enkele externe dienst ooit uw prompts of antwoorden ziet.
Geen account nodig
Voeg je OpenAI API-sleutel toe in de instellingen en begin direct met chatten — geen aanmelding, geen abonnementen, geen gebruikswaarschuwingen die je workflow onderbreken.
Gesprek exporteren
Exporteer en importeer gesprekken als bestanden, zodat u belangrijke chats kunt back-uppen of ze kunt voortzetten na het wisselen van apparaat.
Schone, gerichte interface
Een afleidingsvrij ontwerp verwijdert premium upsells en functiebeperkingen, waardoor de focus volledig op het gesprek blijft.
Ondersteuning voor meerdere modellen
Schakel tussen GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo en andere OpenAI-modellen vanuit dezelfde interface zonder van tools te wisselen.
Waarom zou je Chatpad AI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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