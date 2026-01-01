Open Monograph Press (OMP) is een gratis, open-source publicatieplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project voor universitaire uitgeverijen, wetenschappelijke genootschappen en onafhankelijke academische uitgevers. Het beheert de volledige redactionele workflow voor boeken – van indiening en interne beoordeling tot copyediting, productie en online cataloguspublicatie – in één geïntegreerde tool.

Door OMP zelf te hosten op uw eigen VPS blijven manuscripten, reviewer-identiteiten, contracten en lezersanalyses onder uw directe controle, in plaats van bij een externe uitgeverij. Deze template bundelt een MariaDB-database voor betrouwbare metadata-opslag en routeert verkeer via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy, zodat uw uitgeverij bereikbaar is via HTTPS zodra de implementatie is voltooid.