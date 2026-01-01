Implementeer Open Monograph Press met één-klik installatie.
Open-source platform voor het beheren van de redactionele workflow van wetenschappelijke boeken, monografieën en geredigeerde bundels.
Kies een VPS-abonnement voor Open Monograph Press
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Monograph Press kunt bouwen
Open Monograph Press (OMP) is een gratis, open-source publicatieplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project voor universitaire uitgeverijen, wetenschappelijke genootschappen en onafhankelijke academische uitgevers. Het beheert de volledige redactionele workflow voor boeken – van indiening en interne beoordeling tot copyediting, productie en online cataloguspublicatie – in één geïntegreerde tool.
Door OMP zelf te hosten op uw eigen VPS blijven manuscripten, reviewer-identiteiten, contracten en lezersanalyses onder uw directe controle, in plaats van bij een externe uitgeverij. Deze template bundelt een MariaDB-database voor betrouwbare metadata-opslag en routeert verkeer via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy, zodat uw uitgeverij bereikbaar is via HTTPS zodra de implementatie is voltooid.
Key features van Open Monograph Press
Redactionele workflow
Verplaats elke inzending door de indienings-, interne beoordelings-, externe beoordelings-, eindredactie- en productiefasen met rolgebaseerde taaktoewijzingen.
Series en catalogi
Organiseer titels in boekenseries, categorieën en een openbare catalogus, zodat lezers uw uitgeverij kunnen doorbladeren op onderwerp, auteur of serie.
Meerdere formaten per boek
Verkoop of distribueer elke monografie in verschillende formaten — PDF, EPUB, HTML, hardcover, paperback — vanuit één catalogusitem met uitgebreide metadata.
ONIX en DOI metadata
Genereer ONIX-records en registreer DOI's zodat uw monografieën vindbaar zijn in bibliotheekcatalogi, zoekmachines en academische indexen.
Meertalige pers
Beheer een pers in meerdere talen met een gelokaliseerde interface, metadatavelden en lezersgerichte pagina's vanaf één installatie.
Open source en zelfgehost
Gebouwd en onderhouden door het Public Knowledge Project, is OMP volledig open-source zonder kosten per titel of vendor lock-in.
Waarom zou je Open Monograph Press op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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