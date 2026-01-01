Installeer LinkStack met één klik installatie.
Zelf-gehost link-in-bio platform voor het bouwen van merkgebonden landingspagina's met onbeperkte links en volledige ontwerpvrijheid.
Kies een VPS-abonnement voor LinkStack
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LinkStack kunt bouwen
LinkStack is een open-source link-in-bio platform dat makers, bedrijven en organisaties in staat stelt al hun belangrijke links te centraliseren op één aanpasbare landingspagina. Gebouwd op PHP en Laravel, biedt het standaard onbeperkte links, aangepaste thema's, sociale iconen, klikanalyses en ondersteuning voor meerdere gebruikers — functies die commerciële alternatieven zoals Linktree doorgaans achter betaalde abonnementen vergrendelen.
Door LinkStack zelf te hosten op je eigen VPS blijven bezoekersanalyses, klikgegevens en paginaconfiguratie volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten per pagina, geen ingevoegde advertenties op gratis niveaus, en geen risico dat je bio-link wordt opgeschort door een platform van derden. Verbind een aangepast domein via Traefik en de pagina wordt een volledig gebrandmerkt onderdeel van je eigen infrastructuur.
Key features van LinkStack
Onbeperkt aantal links
Voeg zoveel links, secties en pagina's toe als u nodig heeft, zonder maandelijkse limieten, itemlimieten of kosten per link van een SaaS-provider.
Aangepaste thema's
Kies uit ingebouwde thema's of pas pagina's volledig aan met aangepaste CSS, achtergronden, knopvormen en animaties om bij uw merk te passen.
Ingebouwde analyses
Houd paginaweergaven en het aantal klikken per link bij in het beheerpaneel, zonder trackingpixels van derden in de browsers van uw bezoekers te injecteren.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Host pagina's voor hele teams of bureaus met afzonderlijke gebruikersaccounts, rolgebaseerde toegang en gecentraliseerd beheer op één instantie.
Sociale en aangepaste pictogrammen
Voeg pictogrammen toe voor de belangrijkste sociale netwerken plus aangepaste geüploade pictogrammen, zodat links visueel consistent en direct herkenbaar blijven.
Eén-klik updater
Pas nieuwe releases rechtstreeks toe vanuit het adminpaneel met de ingebouwde updater, zodat uw instantie actueel blijft zonder de container opnieuw op te bouwen.
Waarom zou je LinkStack op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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