Joomla is een volwassen, open-source contentmanagementsysteem met meer dan 100 miljoen downloads, dat alles aandrijft, van persoonlijke blogs en communityportals tot bedrijfsapplicaties en overheidswebsites. Het geavanceerde gebruikersbeheer, ingebouwde meertalige ondersteuning voor meer dan 75 talen en duizenden extensies maken het een van de meest flexibele CMS-platforms die beschikbaar zijn.

Joomla zelf hosten op je eigen VPS geeft je dedicated resources, volledige controle over de PHP- en MySQL-configuratie, en geen shared-hostingbeperkingen — zodat je site meegroeit met je publiek zonder onvoorspelbare prestaties of kosten per bezoeker.