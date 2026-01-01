Joomla installeren met één-klik installatie.
Krachtig open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites, portals en webapplicaties met meertalige ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor Joomla
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Joomla kunt bouwen
Joomla is een volwassen, open-source contentmanagementsysteem met meer dan 100 miljoen downloads, dat alles aandrijft, van persoonlijke blogs en communityportals tot bedrijfsapplicaties en overheidswebsites. Het geavanceerde gebruikersbeheer, ingebouwde meertalige ondersteuning voor meer dan 75 talen en duizenden extensies maken het een van de meest flexibele CMS-platforms die beschikbaar zijn.
Joomla zelf hosten op je eigen VPS geeft je dedicated resources, volledige controle over de PHP- en MySQL-configuratie, en geen shared-hostingbeperkingen — zodat je site meegroeit met je publiek zonder onvoorspelbare prestaties of kosten per bezoeker.
Key features van Joomla
Ingebouwd meertalig
Beheer inhoud in meer dan 75 talen native — geen plug-ins van derden nodig, waardoor het ideaal is voor internationale bedrijven en organisaties.
Geavanceerde Toegangscontrole
Definieer gedetailleerde machtigingen met meerdere gebruikersgroepen en toegangsniveaus, zodat u precies kunt bepalen wie inhoud kan maken, bewerken of publiceren.
Duizenden extensies
Breid Joomla uit met sjablonen, componenten, modules en plugins uit de Joomla Extensions Directory om elke functionaliteit toe te voegen die uw site nodig heeft.
Ingebouwde SEO-tools
Genereer standaard gebruiksvriendelijke URL's, meta-omschrijvingen en sitemaps om de zoekmachinerangschikking te verbeteren zonder extra plug-ins.
Contentversiebeheer
Volg elke wijziging aan artikelen en keer terug naar elke vorige versie, waarbij uw inhoud wordt beschermd tegen onbedoelde bewerkingen of ongewenste revisies.
Waarom zou je Joomla op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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