Halo is een volledig open-source, modern contentmanagementsysteem gebouwd op Spring Boot en reactieve PostgreSQL. Het biedt een uitgebreide marktplaats voor plugins en thema's, een blokgebaseerde editor, publicatie van meerdere inhoudstypen en een overzichtelijke adminconsole — waardoor het geschikt is voor alles van persoonlijke blogs tot bedrijfswebsites.

Met meer dan 39.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling, is Halo een van de meest gebruikte zelfgehoste CMS-platforms. Zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je inhoud, geen kosten per bericht, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden met plugins zonder beperkt te worden door een abonnementsniveau.