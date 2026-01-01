Installeer Halo met één-klik installatie.
Modern open-source CMS voor het bouwen van blogs, websites en content-gedreven sites met een plugin-marktplaats.
Kies een VPS-abonnement voor Halo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Halo kunt bouwen
Halo is een volledig open-source, modern contentmanagementsysteem gebouwd op Spring Boot en reactieve PostgreSQL. Het biedt een uitgebreide marktplaats voor plugins en thema's, een blokgebaseerde editor, publicatie van meerdere inhoudstypen en een overzichtelijke adminconsole — waardoor het geschikt is voor alles van persoonlijke blogs tot bedrijfswebsites.
Met meer dan 39.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling, is Halo een van de meest gebruikte zelfgehoste CMS-platforms. Zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je inhoud, geen kosten per bericht, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden met plugins zonder beperkt te worden door een abonnementsniveau.
Key features van Halo
Plugin-marktplaats
Breid Halo uit met community-plugins voor SEO, reacties, zoeken, sociaal delen en meer — rechtstreeks te installeren vanuit de adminconsole.
Themasysteem
Wijzig of pas het uiterlijk van uw site aan met een complete thema-engine en een actieve community-themamarktplaats.
Blokgebaseerde editor
Maak rijke inhoud met een moderne blokeditor die afbeeldingen, ingesloten media, codeblokken en aangepaste lay-outs ondersteunt zonder HTML aan te raken.
Meerdere inhoudstypen
Publiceer berichten, pagina's en momenten (microblogs) vanaf één enkel platform, waarbij zowel de behoeften voor lange als korte content worden gedekt.
REST & GraphQL API's
Ontsluit uw content via ingebouwde API's om headless implementaties, mobiele apps of integraties van derden aan te sturen.
Waarom zou je Halo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.