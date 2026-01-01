Installeer Ombi met één-klik-installatie.
Zelfgehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin — gebruikers vragen films en series aan, u keurt goed en deze worden automatisch vervuld.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ombi kunt bouwen
Ombi is het standaard zelf-gehoste aanvraagsysteem voor huishoudens die Plex, Emby of Jellyfin gebruiken. Gebruikers melden zich aan met hun bestaande mediaserveraccount en vragen films, tv-series, muziekalbums en 4K-content aan via een verfijnde, mobielvriendelijke webinterface. Elke aanvraag komt terecht in een configureerbare goedkeuringswachtrij en stuurt goedgekeurde items vervolgens automatisch door naar Sonarr, Radarr, Lidarr of CouchPotato voor uitvoering.
Ombi zelf hosten op een VPS geeft je gebruikers een duidelijke "eerst aanvragen"-trechter naar je mediabibliotheek en biedt jou één plek om inkomende aanvragen goed te keuren, af te wijzen of in batches te verwerken — zonder je Arr-beheerpanelen bloot te stellen aan het huishouden.
Key features van Ombi
Plex, Emby en Jellyfin inloggen
Gebruikers melden zich aan met hun bestaande media-server inloggegevens, zodat er geen apart account te beheren is en machtigingen gesynchroniseerd blijven.
Film-, TV-, muziek- en 4K-aanvragen
Quota's per categorie, limieten per gebruiker en goedkeuringsregels stellen u in staat aan te passen wat elke kijker kan aanvragen zonder handmatig toezicht.
Automatische afhandeling via Arr
Goedgekeurde aanvragen stromen rechtstreeks naar Sonarr, Radarr en Lidarr via hun REST API's, zodat inhoud automatisch wordt gedownload, verwerkt en in de bibliotheek terechtkomt.
Meldingen aanvragen
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail en pushmeldingen van mobiele apps houden beheerders en gebruikers op de hoogte naarmate aanvragen vorderen.
Mobielvriendelijke UI en apps
Gepolijste responsieve web-UI plus iOS- en Android-begeleidende apps laten gezinsleden inhoud aanvragen en volgen vanaf elk apparaat.
Waarom zou je Ombi op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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