Ombi is het standaard zelf-gehoste aanvraagsysteem voor huishoudens die Plex, Emby of Jellyfin gebruiken. Gebruikers melden zich aan met hun bestaande mediaserveraccount en vragen films, tv-series, muziekalbums en 4K-content aan via een verfijnde, mobielvriendelijke webinterface. Elke aanvraag komt terecht in een configureerbare goedkeuringswachtrij en stuurt goedgekeurde items vervolgens automatisch door naar Sonarr, Radarr, Lidarr of CouchPotato voor uitvoering.

Ombi zelf hosten op een VPS geeft je gebruikers een duidelijke "eerst aanvragen"-trechter naar je mediabibliotheek en biedt jou één plek om inkomende aanvragen goed te keuren, af te wijzen of in batches te verwerken — zonder je Arr-beheerpanelen bloot te stellen aan het huishouden.