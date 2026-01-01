Implementeer Reitti met één-klik installatie.
Zelf-gehoste locatietracking en tijdlijnplatform dat je bewegingsgeschiedenis privé houdt als een alternatief voor Google Tijdlijn.
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Wat je met Reitti kunt bouwen
Reitti is een zelf-gehoste applicatie voor locatietracking en tijdlijnen die je een privé-alternatief biedt voor Google Tijdlijn. Importeer je bestaande geschiedenis vanuit Google Maps Tijdlijn-exports, GPX-bestanden en GeoJSON, of voer live posities in vanuit telefoonapps zoals OwnTracks en GPSLogger om een doorlopend overzicht te creëren van waar je bent geweest.
Reitti detecteert automatisch belangrijke plaatsen en verplaatsingen, en visualiseert deze vervolgens op een interactieve kaart met dagelijkse tijdlijnen en bewegingsstatistieken. Omdat alles op je eigen server draait, verlaat je gedetailleerde locatiegeschiedenis nooit je infrastructuur en wordt deze nooit gebruikt voor advertenties. Deze template bundelt een PostGIS-database voor geospatiale zoekopdrachten, een Redis-cache en een gebundelde kaarttegelcache, zodat de volledige stack direct samenwerkt.
Key features van Reitti
Multibron-import
Importeer geschiedenis van Google Maps Tijdlijn-exports, GPX-bestanden en GeoJSON, of stream live gegevens van OwnTracks en GPSLogger.
Automatische plaatsdetectie
Reitti analyseert uw ruwe punten om belangrijke plaatsen en bezochte locaties te detecteren zonder handmatige tagging.
Reis- en reisinzichten
Bewegingen worden gegroepeerd in ritten met afstanden, tijdsduren en vervoerswijzen, zodat uw tijdlijn leest als een dagboek.
Interactieve kaarttijdlijn
Blader door elke dag op een interactieve kaart met routes, haltes en een chronologische tijdlijn van uw activiteit.
Zelf gehoste privacy
Alle locatiegegevens blijven in uw eigen PostGIS-database, worden nooit gedeeld met Google of gebruikt voor reclame.
Waarom zou je Reitti op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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