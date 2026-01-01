Reitti is een zelf-gehoste applicatie voor locatietracking en tijdlijnen die je een privé-alternatief biedt voor Google Tijdlijn. Importeer je bestaande geschiedenis vanuit Google Maps Tijdlijn-exports, GPX-bestanden en GeoJSON, of voer live posities in vanuit telefoonapps zoals OwnTracks en GPSLogger om een doorlopend overzicht te creëren van waar je bent geweest.

Reitti detecteert automatisch belangrijke plaatsen en verplaatsingen, en visualiseert deze vervolgens op een interactieve kaart met dagelijkse tijdlijnen en bewegingsstatistieken. Omdat alles op je eigen server draait, verlaat je gedetailleerde locatiegeschiedenis nooit je infrastructuur en wordt deze nooit gebruikt voor advertenties. Deze template bundelt een PostGIS-database voor geospatiale zoekopdrachten, een Redis-cache en een gebundelde kaarttegelcache, zodat de volledige stack direct samenwerkt.