Meteroid is een open-source facturatieplatform gebouwd voor moderne SaaS-bedrijven die volledige controle nodig hebben over hoe ze hun klanten prijzen, meten en factureren. Het beheert abonnementen, gebruiksgebaseerde prijzen, hybride plannen, gratis proefperiodes, kortingsbonnen en grandfathering via één enkele API en admin-gebruikersinterface, waardoor de noodzaak wegvalt om Stripe Billing, een meetdienst en een zelfontwikkelde facturatielaag aan elkaar te koppelen.

Zelf-hosten van Meteroid houdt klantgegevens, prijslogica en inkomstenrecords binnen uw eigen VPS, zonder per-gebeurtenis kosten van externe facturatieleveranciers. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL, ClickHouse voor high-volume meetanalyses en Redpanda voor event streaming.