Installeer Meteroid met één-klik installatie.
Open-source prijs- en facturatie-infrastructuur voor SaaS — abonnementen, gebruiksgebaseerde meting, facturatie en omzetanalyse.
Kies een VPS-abonnement voor Meteroid
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Meteroid kunt bouwen
Meteroid is een open-source facturatieplatform gebouwd voor moderne SaaS-bedrijven die volledige controle nodig hebben over hoe ze hun klanten prijzen, meten en factureren. Het beheert abonnementen, gebruiksgebaseerde prijzen, hybride plannen, gratis proefperiodes, kortingsbonnen en grandfathering via één enkele API en admin-gebruikersinterface, waardoor de noodzaak wegvalt om Stripe Billing, een meetdienst en een zelfontwikkelde facturatielaag aan elkaar te koppelen.
Zelf-hosten van Meteroid houdt klantgegevens, prijslogica en inkomstenrecords binnen uw eigen VPS, zonder per-gebeurtenis kosten van externe facturatieleveranciers. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL, ClickHouse voor high-volume meetanalyses en Redpanda voor event streaming.
Key features van Meteroid
Abonnementsbeheer
Beheer terugkerende abonnementen, gratis proefperiodes, upgrades, downgrades en grandfathered prijzen via één enkele beheerdersinterface en REST API.
Gebruiksafhankelijke meting
Stream productgebeurtenissen naar ClickHouse en factureer op gemeten dimensies zoals API-aanroepen, plaatsen of opslag met subseconde-inname.
Geautomatiseerde facturatie
Genereer facturen met nauwkeurige pro-rataberekening per factureringscyclus en lever ze aan via webhooks of downstream betalingsverwerkers.
Hybride prijsmodellen
Combineer vaste kosten, kosten per gebruiker, getrapt gebruik en eenmalige posten in hetzelfde abonnement zonder aangepaste factureringscode.
Inkomstenanalyse
Volg MRR, churn, expansie en cohortretentie met ingebouwde dashboards, aangedreven door uw live factureringsgegevens.
Open REST- en gRPC-API's
Integreer Meteroid in uw product met eersteklas REST- en gRPC-API's en vermijd vendor lock-in bij een gesloten factureringsleverancier.
Waarom zou je Meteroid op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.